Le géant des matériaux spécialisés en verre et en céramique a vu son titre doubler depuis le creux d'avril. Il évolue aujourd'hui sur ses plus hauts historiques. Qu'est-ce qui justifie un tel parcours ? Et surtout, l'ascension peut-elle se poursuivre ?

Corning est une société américaine qui réalise près de 16 milliards de dollars de chiffre d’affaires à travers ses solutions en verre et en céramique. Sa principale spécialité concerne la communication optique (32% des ventes) où Corning est le leader historique de la fibre depuis 1970. Viennent ensuite les technologies d’affichage (27%) avec notamment les substrats en verre pour écrans plats LCD et OLED, destinés aux fabricants de téléviseurs, d’ordinateurs et d’appareils mobiles. Les matériaux de spécialité (14%) regroupent des formulations pour les smartphones, les semi-conducteurs, l’aéronautique et la réalité augmentée. Les technologies environnementales (12%) sont destinées aux systèmes de dépollution automobile. Les sciences de la vie (7%) fournissent verrerie, consommables et équipements de laboratoire aux chercheurs et à l’industrie pharmaceutique avec des marques fortes comme Pyrex. Enfin, Hemlock (coentreprise historique) et les activités émergentes (8%) regroupent notamment des solutions de polysilicium pour l’énergie solaire et les semi-conducteurs.

Les derniers mois de Corning ont été satisfaisants pour deux raisons principales. D’abord, le groupe a scellé un nouveau jalon stratégique avec Apple. La marque à la pomme a annoncé le mois dernier un investissement de 2,5 milliards de dollars pour renforcer l’usine de Corning au Kentucky qui produira désormais l’intégralité du verre de protection utilisé sur les iPhone et les Apple Watch.

Ensuite, le principal segment, la communication optique, bénéficie d’une tendance particulièrement favorable grâce à la forte demande. Les applications liées aux data centers sont particulièrement convoitées et les perspectives apparaissent solides, portées par l’essor de l’IA dans le cloud et la reprise progressive des investissements dans les télécoms. Les marges de la division sont déjà proches des 20% ciblés par la direction et la branche est au cœur du plan Springboard qui vise à obtenir 8 milliards de dollars de revenus additionnels d’ici 2028.

Dans les technologies d’affichage, les dernières données de marché collectées par Omdia laissent entrevoir un redressement du marché des panneaux LCD (ces dalles de verre qui constituent la base des téléviseurs) et une stabilisation des prix après plusieurs mois de repli. La saisonnalité habituelle n’a pas pleinement joué son rôle cette année mais la dynamique reste encourageante. Les autres divisions ont bénéficié d’anticipations de commandes et de volumes accrus dans le solaire et les semi-conducteurs.

Reste que certains risques pourraient peser sur la trajectoire : les droits de douane américains renchérissent les coûts logistiques et pourraient limiter l’ampleur des promotions saisonnières sur les téléviseurs, ce qui pèserait indirectement sur la demande de verre. L’autre enjeu majeur réside dans la pression concurrentielle autour du Gorilla Glass, un verre renforcé de Corning, ultrarésistant et fin, utilisé comme protection sur la plupart des smartphones et appareils mobiles.

Mais la combinaison d’un partenariat renforcé avec Apple, de la puissance de ses principaux segments et de la discipline opérationnelle place Corning dans une position favorable. Sur la décennie écoulée, les revenus sont passés de 9,8 à 14,5 milliards de dollars et devraient dépasser 16 milliards cette année. Les marges sont restées stables et la situation financière demeure bien maîtrisée. Les états financiers sont donc globalement positifs.

Le titre se négocie actuellement à des niveaux élevés : 40 fois les profits, 40 fois la valeur d’entreprise rapportée aux flux de trésorerie libre ou encore 4 fois le chiffre d’affaires. Tout cela semble justifié par les éléments évoqués ci-dessus. Mais une poursuite de la progression enverrait les multiples bien au-delà des niveaux observés ces dernières années. Le titre semble correctement valorisé à l’heure actuelle. Un catalyseur sera sans doute nécessaire pour viser plus haut.