Trois ans après le début du bull market, Wall Street continue d'avancer. Les records tombent chaque semaine, et les stratégistes relèvent sans cesse leurs objectifs de cours. Si les valorisations sont tendues et commencent à inquiéter, les bénéfices sont au rendez-vous.

Alors que près des deux-tiers (64%) des entreprises du S&P500 ont publié leurs résultats, il est l’heure pour nous d’en dresser un premier bilan, en nous appuyant sur les données de Factset.

Au troisième trimestre, la croissance des BPA (bénéfices par action) est de 10.7% sur un an. C’est bien plus que les 7.9% attendus au 30 septembre.

Comme d’habitude, les résultats sont meilleurs que prévu et dépassent les attentes. Il y a toujours ce jeu entre les entreprises et les analystes ; les premières poussant les seconds à revoir à la baisse leurs prévisions pour mieux les dépasser ensuite.

Mais ce trimestre est malgré tout particulièrement solide. 83% des entreprises dépassent les attentes, soit le taux le plus élevé depuis plus de 4 ans (2ème trimestre 2021). Et c’est le quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Pour l’ensemble de l’année, la croissance des bénéfices devrait ainsi être de 11,2 %. Et une accélération est attendue en 2026 (+14%).

Une progression des bénéfices qui provient essentiellement des grandes valeurs technologiques, qui sont aussi celles qui font la hausse des indices américains.

C’est ce momentum bénéficiaire qui permet de justifier les valorisations élevées. Le S&P 500 se paie actuellement 22.9 fois les bénéfices des douze prochains mois, contre une moyenne à 5 ans de 19.9 et une moyenne à 10 ans de 18.6.

Conséquence de ces valorisations élevées, les surprises positives sont faiblement récompensées, tandis que les surprises négatives sont sanctionnées. C’est ce que l’on observe toujours, mais ce phénomène s’accentue ce trimestre.

Ce trimestre, une entreprise qui bat les attentes gagne en moyenne 0.3% sur la séance, quand une entreprise qui publie en-dessous perd en moyenne 6.4%. Source : Factset

Cette semaine sera la dernière chargée en résultats d’entreprises, avec 136 sociétés du S&P 500 qui publieront. Toutefois, les investisseurs attendront encore les résultats de Nvidia, le 19 novembre, alors que l’entreprise a passé la semaine dernière le seuil des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.