Costco a publié de nouveaux chiffres solides pour son activité américaine. En mai, les ventes comparables aux Etats-Unis ont progressé de 13,7% en données publiées. Hors effets liés aux variations des prix de l'essence et des changes, la croissance ressort à 8,7%, contre 8,0% en avril et 6,6% sur les 39 premières semaines de son exercice fiscal.
Le canal numérique reste également très dynamique, avec des ventes comparables "digitally-enabled" en hausse de 20,9% en mai, quasiment en ligne avec la progression de 21,1% observée depuis le début de l'exercice fiscal sur une base ajustée.
Ces résultats sont plutôt rassurants dans le contexte actuel, les prix de l'énergie toujours élevés ne semblant pas avoir entamé la demande pour les achats courants chez Costco. Cette impression est également confortée par l'indice Redbook, qui suit les ventes comparables d'environ 9 000 magasins aux Etats-Unis. Celui-ci a enregistré lors des semaines de mai sa plus forte progression depuis 2022 (+9,6%, +8,1%, +9,0% et +9,0%).
Pour la Réserve fédérale, le message implicite est donc peu confortable : les données d'inflation réaccélèrent depuis le début de l'année, les chiffres sur le chômage se stabilisent, tandis que les chiffres sur la consommation s'améliore malgré la flambée des cours de pétrole. L'argument d'un assouplissement monétaire rapide demeure ainsi plus difficile à défendre.
L'action Costco gagne près de 2% jeudi en séance, au lendemain de la publication de ces chiffres.
Costco Wholesale Corporation est spécialisé dans la distribution de produits et de services à prix réduits (produits alimentaires, équipements sportifs et domestiques, livres, jouets, bijoux, télévisions, appareils photo, services de développement de photos, d'impression, etc.). L'activité du groupe est assurée au travers d'un réseau d'entrepôts accessibles aux personnes et aux entreprises ayant souscrit un abonnement. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (98,1%) ;
- ventes d'abonnements (1,9%).
Au 31/08/2025, Costco Wholesale Corporation dispose d'un réseau de 914 entrepôts implantés aux Etats-Unis et à Porto Rico (629), au Canada (110), au Mexique (42), au Japon (37), au Royaume-Uni (29), en Corée (20), en Australie (15), à Taiwan (14), en Chine (7), en Espagne (5), en France (2), en Suède (2), en Nouvelle Zélande et en Islande.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (72,7%), Canada (13,4%) et autres (13,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.