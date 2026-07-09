Costco continue de signaler une consommation US robuste malgré l'essence

Après l'accélération d'avril et de mai, les ventes de Costco restent sur un rythme élevé en juin, même si la dynamique américaine marque une légère normalisation.

Costco continue d'envoyer un signal plutôt favorable sur la consommation américaine, mais le message de juin est un peu plus nuancé que celui des deux mois précédents. Le distributeur a enregistré 29,24 MdsUSD de ventes nettes pour le mois de juin, soit une hausse de 10,6% sur un an, pour les cinq semaines closes le 5 juillet. Depuis le début de l'exercice, les ventes atteignent désormais 250,43 MdsUSD, en progression de 10,1%.



Aux Etats-Unis, le coeur du modèle, les ventes comparables ont augmenté de 10,6% en données publiées. Hors effets liés aux variations des prix de l'essence et des changes, la croissance ressort à 7,6%. C'est moins que les 8,7% observés en mai et les 8,0% d'avril, mais encore supérieur au rythme de 6,7% enregistré depuis le début de l'exercice. Autrement dit, la demande ne s'accélère plus franchement, mais elle reste au-dessus du rythme moyen depuis le début de l'année fiscale ayant commencé en septembre dernier.



Après plusieurs mois très robustes, Costco ne montre donc toujours pas de rupture de la consommation américaine malgré les prix de l'essence élevés, ce qui corrobore le message de l'indice Redbook (en hausse de 9-10% selon les semaines en juin).



Le canal numérique continue par ailleurs de gagner en épaisseur, avec des ventes comparables "digitally-enabled" en hausse de 21,5% en juin, légèrement au-dessus du rythme observé depuis le début de l'exercice.



Cette publication ne va en rien influencer les membres de la Fed, qui regardent des données plus traditionnelles et larges, mais le message implicite est clair : le consommateur américain continue de répondre présent malgré des prix de l'essence plus élevés qu'avant le début du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.