Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 1180 $ avant l'annonce des résultats du quatrième trimestre.

L'analyste souligne que le chiffre d'affaires est en hausse de 8 % sur un an pour le mois de septembre.

L'analyste souligne que les ventes de billets et le trafic ont tous deux été positifs.

'Par catégorie, les produits non alimentaires continuent de mieux performer, mais toutes les catégories ont enregistré une performance positive' explique le bureau d'analyse.