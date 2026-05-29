Les ventes de la chaîne de magasins-entrepôts ont augmenté de 11,6% à 69,15 MdsUSD, dont une progression de 9,8% en données comparables (+9,4% aux États-Unis, +10,7% au Canada et +11,2% sur les autres marchés internationaux).

Hors impacts des variations des prix de l'essence et des taux de change, les ventes de Costco en comparable n'ont toutefois progressé que de 6,6%. Le groupe revendique en outre une hausse de 20,8% de ses ventes en ligne.