Costco manque de peu les attentes sur son 3e trimestre

Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net de 2,19 MdsUSD pour son 3e trimestre 2025-2026, clos le 10 mai, soit 4,93 USD par action, un BPA en progression de 15% en comparaison annuelle, mais très légèrement inférieur, de 1%, à l'estimation moyenne des analystes.

Les ventes de la chaîne de magasins-entrepôts ont augmenté de 11,6% à 69,15 MdsUSD, dont une progression de 9,8% en données comparables (+9,4% aux États-Unis, +10,7% au Canada et +11,2% sur les autres marchés internationaux).



Hors impacts des variations des prix de l'essence et des taux de change, les ventes de Costco en comparable n'ont toutefois progressé que de 6,6%. Le groupe revendique en outre une hausse de 20,8% de ses ventes en ligne.