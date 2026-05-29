Costco manque de peu les attentes sur son 3e trimestre
Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net de 2,19 MdsUSD pour son 3e trimestre 2025-2026, clos le 10 mai, soit 4,93 USD par action, un BPA en progression de 15% en comparaison annuelle, mais très légèrement inférieur, de 1%, à l'estimation moyenne des analystes.
Les ventes de la chaîne de magasins-entrepôts ont augmenté de 11,6% à 69,15 MdsUSD, dont une progression de 9,8% en données comparables (+9,4% aux États-Unis, +10,7% au Canada et +11,2% sur les autres marchés internationaux).
Hors impacts des variations des prix de l'essence et des taux de change, les ventes de Costco en comparable n'ont toutefois progressé que de 6,6%. Le groupe revendique en outre une hausse de 20,8% de ses ventes en ligne.
Costco Wholesale Corporation est spécialisé dans la distribution de produits et de services à prix réduits (produits alimentaires, équipements sportifs et domestiques, livres, jouets, bijoux, télévisions, appareils photo, services de développement de photos, d'impression, etc.). L'activité du groupe est assurée au travers d'un réseau d'entrepôts accessibles aux personnes et aux entreprises ayant souscrit un abonnement. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (98,1%) ;
- ventes d'abonnements (1,9%).
Au 31/08/2025, Costco Wholesale Corporation dispose d'un réseau de 914 entrepôts implantés aux Etats-Unis et à Porto Rico (629), au Canada (110), au Mexique (42), au Japon (37), au Royaume-Uni (29), en Corée (20), en Australie (15), à Taiwan (14), en Chine (7), en Espagne (5), en France (2), en Suède (2), en Nouvelle Zélande et en Islande.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (72,7%), Canada (13,4%) et autres (13,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.