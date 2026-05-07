Costco signale une demande américaine plus ferme malgré l'essence chère

Les ventes d'avril de Costco montrent une consommation des ménages très solide et en accélération aux Etats-Unis, même après correction des effets de calendrier, de change et d'essence.

Alors que les investisseurs cherchent à mesurer la vraie résistance du consommateur américain, Costco a enregistré 23,92 MdsUSD de ventes nettes en avril, soit une hausse de 13% sur un an, pour les quatre semaines closes le 3 mai. Sur les 35 premières semaines de son exercice, les ventes atteignent 197,18 MdsUSD, en progression de 9,5%.



La lecture brute doit toutefois être ajustée, car le mois d'avril a bénéficié d'un jour d'ouverture supplémentaire lié au décalage de Pâques, avec un impact positif estimé entre 1,5 et 2 points sur les ventes totales et comparables. Même après cette correction, les ventes comparables du groupe ont progressé de 11,6% en avril, et de 7,8% hors effets essence et changes. Aux Etats-Unis, le coeur du modèle, la croissance comparable ressort à 8% sur cette même base ajustée, tandis que les ventes numériques ont encore bondi de 18,4%.



En février, les ventes nettes avaient progressé de 9,5%, avec des ventes comparables ajustées en hausse de 7% au niveau du groupe et de 6% aux Etats-Unis. En mars, les ventes nettes avaient augmenté de 11,3%, malgré un jour d'ouverture en moins, tandis que les ventes comparables ajustées avaient progressé de 6,2% au total et de 6,2% aux Etats-Unis. La séquence février-mars-avril (+6%, +6,2%, puis +8%) suggère donc une demande toujours soutenue, avec même une accélération de la dynamique américaine en avril.



Ces chiffres ne signifient pas que le consommateur américain est uniformément solide, car Costco bénéficie aussi d'un positionnement prix, d'un modèle d'abonnement et d'un effet de report vers les achats en gros lorsque les ménages cherchent à optimiser leur budget. Mais ils suggèrent que la demande de biens essentiels et de consommation courante ne montre pas de signe de dégradation particulière, malgré l'envolée des cours de l'essence.