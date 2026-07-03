Alors que les obligations en matière de prospectus viennent d'être allégées, de nouvelles offres proposent d'ores et déjà aux petites et moyennes entreprises de faciliter leur accès au marché, à l'image d'IPOgo ou de LISE.

Financer ses projets à long terme, garantir son indépendance… Les raisons pour une PME de se tourner vers la Bourse ne manquent pas. Reste que la relation entre les marchés et les PME n’a pas toujours été simple.

Toutefois, les choses sont peut-être en train d’évoluer. Force est en effet de constater que dans la foulée du Listing Act, les initiatives se multiplient pour aider les petites et moyennes structures à entrer en relation avec les investisseurs.

Des prospectus simplifiés

Rappelons en préambule qu’une étape majeure a été franchie avec le Listing Act, un package réglementaire européen relatif aux levées de fonds. Concernant les PME, c’est plus particulièrement le règlement prospectus qui constitue une évolution notable.

Entré en vigueur de manière progressive (notamment le 5 mars et le 5 juin derniers), il a considérablement limité la taille requise pour les documents de support aux levées de fonds (par exemple à 50 pages pour une émission secondaire). En parallèle, il a aussi porté de 8 millions à 12 millions d’euros le seuil en dessous duquel un émetteur peut être dispensé de prospectus (un simple document d’information étant alors suffisant).

Du point de vue des PME en recherche de financements, les progrès sont évidents, ces nouvelles règles induisant moins de contraintes et moins de coûts.

IPOgo, LISE…

En tout cas, les acteurs des marchés financiers n’ont pas tardé à s’adapter. Parmi les initiatives récentes, on peut notamment citer IPOgo, une offre portée par Euronext à destination des entreprises souhaitant lever jusqu’à 12 millions d’euros.

Il ne s’agit pas ici d’un nouveau marché mais bien d’un package d’accompagnement vers la Bourse, qu’Euronext articule autour de quatre axes : une documentation allégée de moitié, des coûts réduits, des délais d’admission ramenés de 6 mois à 4 mois, un accès accru aux investisseurs individuels (jusqu’à 100%).

La mise en relation avec les particuliers fait de surcroît figure de pilier majeur pour IPOgo. Ces derniers « plébiscitent les PME et ETI », a rappelé sur LinkedIn Guillaume Morelli, le responsable des cotations en France pour Euronext, en présentant cette nouvelle offre. Selon des chiffres diffusés par la même occasion, les volumes d’échanges quotidiens initiés par les particuliers sur Euronext ont doublé en un an pour atteindre 1,4 milliard d’euros. Certes, tous ces flux ne vont pas vers les PME, mais la documentation d’IPOgo souligne tout de même qu’en 2025, 27% des volumes d’échanges sur les titres de PME ont été réalisés par des investisseurs individuels.

D’autres acteurs ont quant à eux choisi la voie d’une nouvelle place dédiée aux PME. Ainsi du Lightening Stock Exchange (LISE) lancé au printemps. Ses promoteurs ont opté pour un système DLT, c’est-à-dire assis sur des registres distribués (blockchain). Ici, c’est le nombre d’intermédiaires qui est réduit, l’investisseur étant directement enregistré auprès de la bourse (laquelle est également dépositaire central).

Une moindre sécurité ?

Bien entendu, ces évolutions font aussi naître quelques craintes, pas tant au regard des nouvelles offres que des allègements de contraintes.

Dès cet hiver, la fédération européenne d’investisseurs Better Finance a rappelé la nécessité de présenter les informations essentielles avec la plus grande clarté.

Au printemps, certains analystes et investisseurs sont allés plus loin, craignant que les nouvelles formes de prospectus pénalisent les petits investisseurs n’ayant pas les moyens de faire leur propre analyse critique face à des présentations trop optimistes.