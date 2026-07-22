Une étude parue sur le site de l'AMF apporte un éclairage intéressant sur les motivations des entreprises qui ont préféré revenir vers des marchés moins contraignants.

La Bourse peine à attirer les entreprises. Le constat n’est pas nouveau mais une étude parue sur le site de l’AMF vient de chiffrer l’ampleur du phénomène entre 2007 et 2025. Sur la période, le nombre d’entreprises cotées à Paris a reculé de 25%. Il est même en repli de 50% pour le seul marché réglementé Euronext-Paris.

Bien entendu, ce document de travail ne s’arrête pas à ce simple constat. Son intérêt réside aussi et surtout dans l’éclairage qu’il apporte concernant la manière dont s’est opéré ce mouvement et les raisons qui l’ont motivé.

Des retours vers les marchés moins réglementés

L’érosion de la cote s’explique tout d’abord par le tarissement du flux d’introductions en bourse depuis la crise des subprimes, notamment sur Euronext-Paris.

L’assèchement du marché réglementé parisien a aussi une autre origine : l’affaissement des transferts dits "ascendants". "Alors qu’ils constituaient l’essentiel des transferts jusqu’au milieu des années 2010, les transferts d’Euronext-Access (ex Marché Libre) vers Euronext-Growth se sont raréfiés, tout comme les transferts d'Euronext-Growth vers le marché réglementé Euronext-Paris : seules quelques opérations ont été enregistrées depuis 2017. Entre 2018 et 2025, seuls 13 transferts ascendants ont été recensés, dont 12 d’Euronext-Access vers Euronext-Growth et un seul d'Euronext-Growth vers Euronext-Paris", détaille le document.

Si les PME sont moins nombreuses à avoir voulu monter les paliers successifs du marché, il est aussi intéressant de noter que beaucoup ont choisi de faire le chemin inverse. De manière plus étonnante, l’étude montre en effet une forte augmentation des transferts descendants, notamment d’Euronext-Paris vers Euronext-Growth depuis les changements réglementaires et législatifs de 2009. Sur les cinq dernières années, on en dénombre une quarantaine, qui ont représenté environ 80% de tous les transferts constatés à Paris (dans un sens ou dans l’autre).

Des contraintes souvent jugées inutiles

Interrogées sur leurs motivations, les PME concernées citent à la quasi-unanimité les moindres contraintes réglementaires et les moindres coûts associés. Cela concerne par exemple le seuil de déclenchement des OPA (50% au lieu de 30%), les délais de publication des comptes plus longs, les déclarations de franchissements de seuils simplifiées…

Quelque 10% des groupes sondés mettent aussi en avant la question des normes comptables, les standards IFRS n’étant pas requis sur Euronext-Growth.

Bien entendu, on pourrait être tenté de rétorquer que ces contraintes sont la contrepartie d’une meilleure visibilité et de garanties offertes aux investisseurs. Toutefois près de 25% affirment bénéficier d’une meilleure visibilité depuis qu’elles sont "redescendues". "L'avantage d'une cotation sur Euronext-Paris est d’autant plus limité que les fonds communs de placement investissent proportionnellement plus sur Euronext-Growth que dans les entreprises du compartiment C", affirme en effet l’étude.

Une mobilisation générale pour attirer les PME

Cette enquête arrive en tout cas à point nommé puisque le marché semble être aujourd’hui à un tournant.

Difficile de dire si une inflexion va avoir lieu, mais force est de constater que les initiatives se multiplient pour faire revenir les PME vers le marché.

Certaines, comme le LISE (une nouvelle place lancée au printemps), jouent la carte de la décentralisation en s’appuyant sur la blockchain. Plus institutionnel, Euronext joue pour sa part la carte de la simplification au travers du pack d’accompagnement IPOgo (documentation allégée, délais et coûts réduits…).

Ces évolutions s’inscrivent bien entendu dans un plus large mouvement de détente des contraintes imposées aux petits émetteurs. Rappelons que c’est le 5 juin dernier que sont entrées en vigueur les dernières mesures du nouveau règlement prospectus. Faisant partie intégrante du Listing Act européen, il a notamment réduit la taille requise pour les documents de support aux levées de fonds et a en parallèle relevé le seuil en dessous duquel un émetteur est dispensé de prospectus.