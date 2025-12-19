Coty cède le solde de ses parts dans Wella à KKR

Coty a annoncé vendredi avoir cédé l'intégralité de sa participation résiduelle de 25,8% dans la marque de soins capillaires Wella au géant américain du capital-investissement KKR, une opération destinée à accélérer le rythme de son désendettement.



Aux termes de la transaction, le groupe de cosmétiques va recevoir un paiement immédiat en numéraire de 750 millions de dollars, ainsi que 45% du produit d'une éventuelle cession ultérieure ou d'une introduction en Bourse de Wella, suivant le scénario préférentiel de KKR.



Au vu de la solide performance récente et attendue de Wella, ainsi qu'eu égard aux niveaux de valorisations actuels du marché, Coty estime qu'il devrait recevoir des liquidités additionnelles, ce qui rapprocherait le produit brut total de la valeur comptable de sa participation dans Wella.



Dans un communiqué, le groupe fondé à Paris en 1904 souligne que cette cession marque l'aboutissement d'un programme lancé en 2020 qui visait à simplifier son portefeuille et ses activités, tout en permettant de dégager la pleine valeur de sa participation dans Wella.



Le groupe prévoit d'affecter la grande majorité des fonds issus de l'opération au remboursement de sa dette à court et long terme.



Les fonds issus de la cession conjugués à la solide génération de flux de trésorerie disponible de Coty, supérieure à 350 millions de dollars au premier semestre de l'exercice 2026, devraient ainsi lui permettre de ramener son ratio de levier financier net à environ 3x d'ici à la fin 2025, confirmant ainsi sa trajectoire en vue de l'atteinte d'un niveau de 2x.



La finalisation de cette opération intervient conformément à l'objectif initial de Coty de se désengager totalement de Wella d'ici la fin de l'année 2025.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.