Coty réorganise ses activités et lance une revue stratégique de sa division grand public

Le groupe de cosmétiques Coty a annoncé une réorganisation visant à intégrer plus étroitement ses activités de parfumerie Prestige et Mass Market, qui représentent ensemble 69% de son chiffre d'affaires. Cette initiative doit renforcer les synergies entre les marques, optimiser les opérations et accélérer la croissance rentable à long terme. Parallèlement, Coty engage une revue stratégique complète de sa division Consumer Beauty, avec l'objectif de 'libérer tout son potentiel'.



Cette réorganisation permettra à Coty de mieux exploiter ses économies d'échelle en matière de R&D, d'analyse consommateurs, de production et de distribution. 'Ce nouveau chapitre est placé sous le signe de la clarté et de la concentration', a déclaré Sue Nabi, directrice générale du groupe. Coty entend s'appuyer sur sa position dominante dans la parfumerie, un segment plus dynamique que l'ensemble du marché de la beauté, et sur son expertise allant des parfums à 5 dollars jusqu'aux références haut de gamme à 500 dollars.



Côté haut de gamme, Coty prévoit de continuer à développer ses activités maquillage et soin, portées par un portefeuille IP solide et des formules avancées, et promet de renforcer son positionnement via des lancements majeurs et une montée en gamme des marques. Concernant le segment grand public, le groupe nomme Gordon von Bretten à la tête de Consumer Beauty. Il mènera la revue stratégique et rejoindra le comité exécutif du groupe. Les marques concernées incluent CoverGirl, Rimmel, Max Factor, Sally Hansen, ainsi qu'un pôle brésilien distinct générant 400 millions de dollars de revenus.



Le périmètre de cette revue, conseillée par la banque Citi, comprend des options telles que partenariats, cessions, scissions ou autres alternatives stratégiques. Coty précise que des annonces seront faites en temps utile, une fois les décisions approuvées par le conseil d'administration. Dans le cadre de cette restructuration, deux dirigeants de Consumer Beauty - Stefano Curti et Alexis Vaganay - quitteront leurs fonctions.