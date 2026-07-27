L'action progresse, mais la véritable performance se joue en coulisses.

Les politiques énergétiques du gouvernement américain et les priorités en matière de sécurité d'approvisionnement continuent de soutenir le secteur du raffinage pétrolier et gazier, maintenant le caractère critique des réseaux de carburants raffinés.

L'Agence d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la demande de pétrole aux États-Unis se maintiendra autour de 20,5 millions de barils par jour jusqu'en 2026. Malgré la transition vers des sources d'énergie plus propres, les combustibles liquides conservent un rôle central dans les transports et l'économie globale, soutenant la demande pour le raffinage et les réseaux de vente au détail.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) anticipe une demande mondiale de pétrole proche de 105,6 millions de barils par jour d'ici 2027, portée par les prix du carburant, la reprise des flux commerciaux et l'atténuation des perturbations géopolitiques. Toutefois, l'offre devant croître plus rapidement que la demande, les raffineurs et les détaillants devront de plus en plus rivaliser sur la solidité de leur chaîne d'approvisionnement, la taille de leur réseau et la discipline des marges, plutôt que sur le simple volume des ventes.

Couche-Tard, détaillant mondial de produits de commodité et de mobilité basé au Québec, au Canada, exploite près de 17 300 magasins dans 27 pays et territoires. Le groupe propose la vente de carburant, des produits de dépanneur, des services de lavage auto et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce maillage territorial a jeté les bases d'une performance financière rentable pour l'exercice 2026.

Une exécution sans faille

Le chiffre d'affaires de la société pour l'exercice 2026 a progressé de 5 % sur un an pour atteindre 76,5 milliards de dollars américains (USD), contre 72,9 milliards USD en 2025. Les acquisitions, la croissance des magasins de proximité et les mouvements de change favorables ont soutenu l'activité, tandis qu'une demande de carburant plus faible et des prix en baisse ont freiné la dynamique des revenus.

Le bénéfice d'exploitation a bondi de 21,9 % sur un an pour s'établir à 4,6 milliards USD, contre 3,8 milliards USD l'année précédente. La chaîne d'approvisionnement intégrée a joué un rôle déterminant : malgré une baisse des volumes vendus, l'entreprise a réussi à accroître sa marge par gallon.

Le bénéfice net a augmenté de 21,8 % pour atteindre 3,1 milliards USD, contre 2,6 milliards USD précédemment. Une partie de cette hausse provient d'un recouvrement juridique de 260,9 millions USD, mais même après ajustement des éléments exceptionnels, les résultats progressent. Cela suggère que l'activité sous-jacente a gagné du terrain malgré des volumes de carburant plus faibles aux États-Unis et en Europe.

Le flux de trésorerie opérationnel a atteint 5,4 milliards USD, contre 5 milliards USD un an plus tôt, tandis que le flux de trésorerie disponible (free cash flow) a bondi de 1,8 milliard à 3,1 milliards USD. Cette capacité d'autofinancement est plus significative que le bénéfice net affiché, car elle permet de financer les acquisitions, les dividendes et les rachats d'actions sans recourir systématiquement à l'endettement.

Une valorisation en ligne avec les fondamentaux

L'action Couche-Tard a progressé de 19,5 % sur l'année écoulée et s'échange désormais à 88,8 dollars canadiens (CAD), soit 63,1 USD, légèrement en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 95,2 CAD (67,6 USD). Il semble que les investisseurs ne soient pas encore prêts à payer une prime beaucoup plus élevée.

La valorisation confirme ce constat. Le titre se négocie sur un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 18,8x pour l'exercice 2027, un niveau quasi identique à sa moyenne sur trois ans de 18,7x. Le marché a ajusté le cours de l'action à l'amélioration des perspectives de résultats, sans pour autant accorder au groupe un multiple de valorisation plus généreux.

Le sentiment des analystes reste positif : sur 19 experts, 14 recommandent l'achat et 5 préconisent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen s'établit à 72,2 USD (101,7 CAD), ce qui implique un potentiel de hausse de 14,4 %.

Quelques zones de turbulences

Couche-Tard a clôturé l'année en bonne santé financière, avec des bénéfices en hausse, des marges améliorées et des liquidités pour soutenir son expansion. Toutefois, des défis subsistent. La demande de carburant reste atone dans certaines régions des États-Unis et d'Europe, et la transition à long terme vers les véhicules électriques pourrait peser progressivement sur les ventes de carburants traditionnels. L'entreprise reste également exposée à la volatilité des prix de l'énergie, aux pressions économiques pesant sur la consommation, aux tensions géopolitiques et au défi de l'intégration des acquisitions tout en maîtrisant les coûts.