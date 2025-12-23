Coup d'arrêt à Wall Street après trois séances de hausse

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi après avoir aligné trois séances de hausse, les investisseurs se montrant plus prudents à l'approche de Noël et de la fin de l'année et alors que la croissance américaine a une nouvelle fois surpris à la hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats "futures" sur les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 cèdent entre 0,1% et 0,3%, annonçant une pause après le mouvement haussier à l'oeuvre depuis jeudi dernier.



En s'adjugeant 0,6% hier, le S&P 500 avait inscrit une troisième séance consécutive de gains qui lui a permis de revenir à moins de 0,5% de son record historique des 6 920,3 points établi il y a un peu moins de deux semaines.



Grâce à cette hausse, le S&P est désormais repassé en territoire positif sur l'ensemble du mois de décembre, une performance qui le place en bonne position pour enchaîner un huitième mois de progression, ce qui constituerait une première depuis 2018.



Ce "rally" de Noël reste principalement alimenté par l'annonce, la semaine dernière, d'un net ralentissement de inflation aux Etats-Unis, qui semble ouvrir la porte à de nouvelles baisses de taux de la part de la Fed.



Mais les investisseurs ont dû digérer ce matin les derniers chiffres de la croissance, qui montrent que l'activité a accéléré au troisième trimestre à la faveur notamment de la bonne tenue de la consommation, un élément qui paraît davantage plaider en faveur d'une pause dans le cycle de détente monétaire orchestrée par la banque centrale.



Le produit intérieur brut (PIB) s'est en effet accru de 4,3% en rythme annualisé sur la période allant de juillet à septembre, selon la toute première estimation du Département du Commerce, après une augmentation de 3,8% au 2ème trimestre.



A titre de comparaison, les analystes s'attendaient à un ralentissement de la croissance, autour de 3,2%.



Toutefois, d'autres indicateurs brossent un tableau moins reluisant de l'état de l'économie américaine, comme en témoigne le repli plus marqué que prévu des commandes ode biens durables, qui ont reculé de 2,2% en octobre, alors que les économistes attendaient un repli de l'ordre de 1,5%.



Ces questionnements sur la vigueur de l'économie et donc sur l'évolution des taux de la Fed favorisent les valeurs les plus sûres, comme l'or, qui progresse de 1,1% à 4 517,9 points pour établir de nouveaux sommets absolus.



Les investisseurs continuent en revanche d'éviter les obligations souveraines, entraînant une hausse de leurs rendements, celui des Treasuries à dix ans se tendant en direction de 4,18%, preuve que les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale sont loin d'être partagées par tous les intervenants de marché.

