Actions en hausse
- UCB (+17%) : le malheur des uns fait le bonheur des autres. MoonLake Therapeutics a rapporté des données préliminaires de phase III médiocres pour le concurrent du Bimzelx. Par ailleurs, deux analystes ont révisé en hausse leurs objectifs. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 198 à 248 EUR et Bank Degroof Petercam maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 244 à 257 EUR.
- Danieli (+16%) : Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 47 EUR sur le dossier, après la publication des derniers résultats en fin de semaine dernière.
- OHB (+11%) : l'engouement continue pour le groupe satellitaire allemand, après l'annonce de projets de renforcement des dépenses européennes dans le domaine spatial.
- TKH (+4,5%) : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 34 à 48 EUR sur le dossier.
- Brunello Cucinelli (+4%) : le titre se reprend après trois séances en berne. Le groupe a été attaqué par des vendeurs à découvert qui l'accusent d'avoir poursuivi des activités en Russie au-delà de ce qui était autorisé. La défense du management a été jusque-là jugée peu convaincante.
- GSK (+3%) : le laboratoire pharmaceutique britannique a annoncé le départ de sa directrice générale Emma Walmsley, remplacée en janvier 2026 par Luke Miels, dans un contexte de réorientation stratégique et de pression politique sur l'industrie pharmaceutique aux Etats-Unis. Le marché apprécie ce changement, car Miels a une grosse expérience dans le secteur (AstraZeneca, Sanofi, Roche…) et que Walmsley avait échoué à faire progresser le titre durant son mandat.
Actions en baisse
- Equasens (-9%) : accueil glacial pour les semestriels de l'éditeur français de logiciels pour les pharmacies et la santé. Portzamparc a prévu de revoir en baisse ses prévisions de marge 2025, qui semblent désormais trop ambitieuses.
- Ypsomed (-4,5%) : l'industriel suisse qui fabrique des stylos d'injection médicaux a annoncé viser un chiffre d'affaires compris entre 0,9 et 1,1 MdCHF et un EBIT situé entre 280 et 340 MCHF pour l'exercice 2029/2030. "Les perspectives impliquent une baisse par rapport aux estimations du consensus, bien que nous comprenions que l'accord d'approvisionnement de Novo apporte une volatilité importante aux perspectives à moyen terme", note UBS ce matin.
- DSM-Firmenich (-3%) : l'actualité du jour semble plutôt positive, puisque le chimiste aurait ravivé les discussions avec Apollo Global Management et CVC en vue d'une éventuelle cession de sa division nutrition et santé animale pour quelque 3 milliards d'euros, selon Bloomberg. Par ailleurs, Rothschild a réduit sa valorisation du dossier de 119 à 112 EUR, mais reste acheteur.
- Genmab (-2,5%) : le Danois a lancé une OPA amicale à 8 milliards de dollars sur le néerlandais Merus, coté sur le Nasdaq. Les analystes estiment que l'opération a du sens, même si elle pèse lourd au regard d'une capitalisation de 18 milliards de dollars chez Genmab. "Cet accord valide notre opinion selon laquelle le petosemtamab a le potentiel de devenir la nouvelle norme de soins dans le cancer de la tête et du cou sur la base des données solides qui ont été présentées à l'ASCO en mai 2025" note KBC Securities.