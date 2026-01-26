Coup de froid sur Danone : la sécurité alimentaire fait tanguer la multinationale

Danone (-5,57%, à 63,78 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 ce lundi matin. Le titre du géant agroalimentaire vacille après l'annonce du retrait d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles sur certains marchés ciblés. "Notre priorité est de garantir aux parents et aux professionnels de santé qu'ils peuvent continuer à avoir pleinement confiance dans la sécurité et la qualité de nos produits de nutrition infantile", a expliqué la multinationale dans un communiqué publié vendredi soir.

Danone invite les parents à contacter son service consommateurs s'ils ont la moindre question ou préoccupation.



Dans ce communiqué, la société assure "qu'elle ne transige jamais sur la sécurité alimentaire précisant que les contrôles de routine et les analyses ciblées supplémentaires menées dans le contexte sectoriel actuel confirment que ses produits sont sûrs et pleinement conformes à l'ensemble des réglementations applicables en matière de sécurité alimentaire".



La réactivité de la FSAI



Vendredi également, l'Autorité de sécurité alimentaire d'Irlande (FSAI = Food Safety Authority of Ireland ) a publié un communiqué sur son site internet expliquant que "ces produits concernés ont été fabriqués en Irlande et exportés vers plusieurs pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et des pays tiers".



La FSAI a été informée par Danone qu'aucun des produits visés n'a été distribué en Irlande. Elle a notifié la Commission européenne de ce rappel via son système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) afin de garantir que tous les pays concernés soient avertis.



Pour cet organisme public irlandais, "ce rappel est lié à un ingrédient brut contaminé qui était également en cause dans le récent rappel de certains lots de préparations pour nourrissons et de laits de suite par Nestlé". Il s'agit de l'huile ARA (acide arachidonique), fabriquée en Chine, qui était contaminée par du céréulide. Cet ingrédient a été incorporé dans la poudre de base utilisée pour la fabrication de ces produits. " Le céréulide est une toxine produite par certaines souches de la bactérie Bacillus cereus, laquelle peut provoquer des intoxications alimentaires", explique la FSAI.



La conformité industrielle dans le viseur des marchés



A la suite de la publication de ce communiqué, les analystes n'ont pas tardé à réagir. Deutsche Bank fait savoir que "ce rappel semble être dû à un abaissement des seuils de tolérance par les autorités plutôt qu'à un défaut de conformité de la part de Danone".



Pour la banque allemande, le débat ne porte plus sur la qualité des matières premières, mais sur la rigueur des protocoles de fabrication. Elle anticipe "une corrélation entre la conformité industrielle et la performance boursière des groupes agroalimentaires". Elle estime que "Nestlé et ses pairs devront faire face à une surveillance renforcée de leurs méthodes de production".



Jefferies rassure sur la Chine



De son côté, Jefferies confirme que cette décision de Danone fait suite aux rappels effectués ces dernières semaines par de nombreux fabricants. C'est le cas de la multinationale française de produits alimentaires à Singapour et dans certains pays des Balkans. Le broker estime "qu'il s'agit d'une mesure proactive, visant à retirer des produits susceptibles de contenir des traces de toxine céréulide. Toutefois, il semble que le processus de production ait permis de garantir que ces éventuelles traces restent inférieures aux seuils anormaux ou dangereux".



En outre, Jefferies juge que "l'ensemble de l'approvisionnement pour les ventes de nutrition infantile en Chine n'a été exposé à aucun risque de contamination par cette toxine" (La Chine étant le plus grand marché de Danone pour cette catégorie avec environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 7% des ventes du groupe et 17% de son résultat).



UBS a aussi réagi à cette déclaration écrite dans une note publiée ce lundi saluant la bonne décision prise par Danone. "Le groupe est passé - depuis le changement de gouvernance (en 2021) - d'une logique de' réaction' à une logique 'd'anticipation' du risque", note le broker.



Il considère que "l'impact sur le chiffre d'affaires n'est pas encore quantifié mais il devrait représenter quelques dizaines de millions d'euros". Il rappelle que l'Europe représente 35% de la Nutrition Spécialisée dont un peu moins des 2/3 est du lait infantile. "Les lots ne se trouvent pas seulement dans les points de vente mais aussi dans les stocks du groupe ; ce qui limite le risque d'annulation des revenus et de marge brute", ajoute t-il.



UBS estime dans un premier temps que le coût (annulation de marge brute, gestion des rappels, communication auprès des parties prenantes) pourrait se chiffrer à 50 MEUR. Ceci représente 50 points de base de marge opérationnelle (MOP) pour la division Nutrition Spécialisée et 20 points de base pour le groupe sur 2026.



"Nous anticipons donc désormais une baisse de 20 points de base de la MOP de la Nutrition Spécialisée et une hausse de 20 points de base de la MOP du groupe (contre 40 points de base précédemment). L'impact net est de -2% sur nos prévisions de bénéfice par action (BPA) pour 2026. Malgré cette première estimation d'impact, la croissance de BPA 2026 reste décente à 5%", indique la banque suisse.