Les vagues haussières et baissières se succèdent sur les marchés actions, signe que les investisseurs ont besoin de nouveaux catalyseurs pour faire progresser les indices au-delà des records touchés à la fin du second trimestre. Il pourrait s'agir des résultats du second trimestre, dont le lancement est prévu la semaine du 13 juillet, avec une centaine de grandes entreprises européennes et américaines. Pour les amateurs de calendrier, je souligne toutefois que PepsiCo essuiera les plâtres dès le jeudi 9 juillet.

En attendant, les semiconducteurs continuent à faire la pluie et le beau temps sur la couleur des indices, à défaut d'embarquer les autres secteurs dans leur folle sarabande. Un nouveau scénario a pris corps hier. Ou plutôt, un des scénarios du marché a connu un rebondissement que je vais développer juste après. L'autre déterminant de la séance boursière de la veille, c'est la seconde sortie publique du nouveau président de la Fed depuis son intronisation, dont je dirai aussi quelques mots dans la foulée, parce qu'elle en dit long sur le personnage.

Retour sur les puces pour commencer, puisque ce terme est en train de reprendre le dessus sur "Donald Trump" et "Détroit d'Ormuz" au pinacle des expressions les plus utilisées de l'année. Hier, Meta Platforms a annoncé la création d'une activité d'infrastructure cloud (i.e. mettre à disposition des capacités de calcul à distance) pour louer ses capacités surnuméraires. L'annonce a fait bondir l'action de l'entreprise de 8,8%.

Les bons connaisseurs du secteur et certains oiseaux de mauvais augure ont tout de suite vu le revers de la médaille. Primo, Meta va entrer en concurrence avec les sénateurs du secteur comme Amazon, Alphabet et consorts, mais aussi avec les nouveaux entrants aux épaules moins robustes comme CoreWeave (qui a plongé de 14% hier). Soit. Mais surtout, les spécialistes ont tiqué sur l'utilisation de l'expression "capacité de calcul excédentaire". Les hyperscalers auraient-ils vu trop grand dans le déploiement de capacités IA ? Et si c'est le cas, ne risque-t-il pas d'y avoir des surcapacités un peu partout ? Et dans cette hypothèse, la demande de puces ne va-t-elle pas s'effriter ? La conséquence directe, c'est le décrochage de 10% ou plus en Bourse pour des entreprises comme Micron, Sandisk, KLA Corporation, Nebius, Teradyne ou Corning.

Les effets de balanciers sont violents et un peu imbéciles actuellement sur les marchés. Le Nasdaq 100 n'a lâché que 1,5% hier à la clôture, grâce au rebond du secteur des logiciels. Un mouvement trivial : depuis des mois, on oppose IA (puces) et logiciels. Généralement quand l'un s'étale lamentablement, l'autre monte. Le S&P 500, lui, n'a cédé que 0,2%, signe que la guéguerre puce / logiciel qui a embrasé le Nasdaq était presque un jeu à somme nulle pour l'indice large.

Les autres secteurs plus traditionnels ont été soutenus par la seconde sortie publique du nouvel homme fort de la Fed, Kevin Warsh. Il est habile, le bougre, et très éloigné des costumes que les uns et les autres voulaient lui faire endosser. Ses débuts en font un "adulte dans la pièce" face à l'administration Trump d'un côté et aux Cassandre de l'autre. Un peu comme le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, sorte de gyroscope de l'action économique de la Maison Blanche.

L'avenir dira si Warsh maintient son cap actuel, mais son démarrage est convaincant. Lors d'une table ronde organisée par la BCE hier au Portugal, il a tenu un discours rassurant pour les marchés. Je veux dire à la fois pour le marché obligataire (qui aime bien une certaine rigueur) et pour le marché action (qui veut de la souplesse). Concrètement, il a expliqué que le risque inflationniste est en baisse, mais qu'il conserve pour objectif de ramener l'inflation à 2% (contre le double actuellement). Traduction : il ne fera pas n'importe quoi sous la pression des uns ou des autres, et respecte le mandat et l'indépendance de l'institution.

Pour le reste, il a confirmé les chantiers destinés à améliorer l'efficacité de la banque centrale, notamment sur la qualité des données récoltées. Et il a refusé une fois encore de jouer les augures. Le patron de la Fed ne donnera pas d'indications prospectives sur la politique monétaire, contrairement à ses prédécesseurs. Le message est suffisamment explicite pour comprendre qu'il agira par rapport à la courbe des taux, ce qui devrait plaire au marché obligataire. Warsh n'a pas manqué hier de souligner que depuis son premier discours, les rendements de la dette US avaient reculé. Ça en dit long sur le marché auquel il parle vraiment. La Finance est séduite, parce qu'elle considère qu'une Fed apaisée et bien gérée est une condition sine qua non à la performance financière.

Le programme boursier du jour comprend surtout la ligne du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui sera publié un jeudi au lieu d'un vendredi pour cause de jour férié demain outre-Atlantique (la fête nationale du 4 juillet tombant un samedi, c'est le jour précédent qui est férié). Le pétrole a poursuivi son reflux avec la tenue des discussions de paix entre l'Iran et les Etats-Unis, et la confirmation d'une montée en puissance du trafic maritime dans le Golfe Persique.

En Asie-Pacifique, où les puces pèsent actuellement plus qu'ailleurs, le Nikkei 225, lourdement lesté en valeurs technologiques, perd 1,5%. On notera que l'autre grand indice local, le TOPIX, progresse dans le même temps de 0,7%, signe que le reste de la cote se comporte bien. En Corée du Sud, où les contrepouvoirs aux géants de la tech sont plus diffus, le KOSPI plonge de 4,9%. Taiwan, surexposé à TSMC, recule de 0,8%. A l'inverse, l'Australie, avec son économie plus traditionnelle, termine proche de l'équilibre et l'Inde gagne 0,4%. Hong Kong, qui bénéficiait hier d'un jour férié, reprend en hausse de 1%.

Le CAC 40, le SMI et le Bel 20 progressent de 0,3% dans les premiers échanges.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : Rapport sur l’emploi (NFP) juin 2026 (Etats-Unis)

14h30 : Inscriptions hebdo. au chômage sem. du 27 juin (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accor : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 63,40 EUR à 59,40 EUR.

Abivax : Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 155 USD. Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115 EUR à 175 EUR.

Belimo Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 985 à 1080 CHF.

Carrefour : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,20 EUR à 19 EUR.

Compagnie Financière Richemont : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 186 à 213 CHF.

EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 300 à 230 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 312 EUR à 278 EUR.

Hermès International : UBS reste à conserver et relève l'objectif de cours de 1765 à 1795 EUR. RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2100 à 1900 EUR.

Julius Bär : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 62 à 66 CHF.

Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 271 à 276 EUR.

LDC : TP ICAP Midcap maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 131 à 141 EUR.

Lisi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 71 EUR à 76 EUR.

LNA Santé : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 EUR à 36 EUR.

Lvmh : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 640 à 650 EUR.

Nexans : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 172 à 184 EUR.

Relx : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de sousperformance et un objectif de cours de 2 100 GBX.

Renault : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 EUR à 28 EUR.

Saint-Gobain : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 105 à 108 EUR.

Sika : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 150 à 185 CHF.

Springer Nature : BNP Paribas initie la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de 20 EUR.

Swatch Group : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 180 à 190 CHF. UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 95 à 92 CHF.

TGS Asa : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 175 NOK à 135 NOK.

TotalEnergies : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 91 EUR à 89 EUR.

UBS Group : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 35 à 39 CHF.

Vicat : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 92 EUR.

Wolters Kluwer : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de sousperformance et un objectif de cours de 50 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Bouygues Construction acquiert Vannoy Construction et se renforce aux Etats-Unis.

TotalEnergies cède à INPEX sa participation dans un champ gazier en Malaisie

Airbus s'allie à Brave1 pour accélérer l'innovation de défense en Ukraine.

Michelin finalise le rachat du groupe américain Tex Tech.

Stellantis affiche une croissance supérieure au marché italien en juin. Les ventes du groupe aux Etats-Unis progressent de 5% au premier semestre 2026.

Sodexo relève son objectif de croissance, le 3ème trimestre dépasse les attentes.

Spie acquiert Nimeg, une société suisse spécialisée en ingénierie pour les industries pharmaceutique, biotechnologique et chimique.

Technip Energies a finalisé son programme de rachat d'actions.

La levée de fonds d'Abivax monte à 920 MUSD, grâce à l'exercice de l'option de surallocation de son augmentation de capital.

Argan relève légèrement son objectif de revenus locatifs pour 2026.

2CRSi engage une procédure de vérification indépendante relative à son contrat allemand.

Ubisoft nomme Christoph Hartmann directeur général de Maison de Création 2.

Eric Teilhard est nommé Directeur Général Délégué de Groupe Pizzorno Environnement.

Unify met en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF.

KNDS reporte son introduction en bourse face aux conditions de marché.

Les principales publications du jour: Sodexo, ST Dupont, Fountaine Pajot, Dolfines.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Haleon accélère sa transformation basée sur l'IA via un partenariat de cinq ans avec Microsoft.

Swiss Life finalise l'acquisition de Telis en Allemagne.

Vopak va investir 230 millions d'euros dans un projet néerlandais de stockage d'énergie par batterie

Novartis obtient l'approbation de l'UE pour Itvisma dans l'amyotrophie spinale.

TP ICAP finalise l'acquisition de Vantage Capital Markets.

Les principales publications du jour: Rheinmetall.

D'Amérique du Nord

Apple en discussions pour l'achat de puces mémoire auprès de deux entreprises chinoises. Le groupe prévoit par ailleurs de nouveaux iPad Pro et un MacBook Pro d'entrée de gamme repensé pour 2027.

Constellation Brands publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais ne rassure pas les investisseurs.

Musk dément une information du WSJ sur un prototype de téléphone IA de SpaceX.

Lockheed Martin décroche un contrat de 347,5 MUSD auprès de l'US Army.

Viper Energy finalise l'acquisition de Riverbend en transaction cash et actions.

OpenAI a discuté avec le gouvernement américain d'une participation de 5% à son capital, selon le FT.

D'Asie et d'ailleurs

BYD est en passe de ravir à Tesla le titre de premier vendeur mondial de voitures entièrement électriques.

La Chine restreint certaines cargaisons de minerai de fer de Fortescue sur fond de tensions dans les négociations, selon Reuters.

Alibaba versera 600 millions de dollars pour clore une enquête américaine sur la vente de médicaments.

SoftBank relance les discussions pour un prêt de 10 milliards de dollars garanti par sa participation dans OpenAI.

BHP sollicite un permis de 1,5 milliard de dollars pour rouvrir la mine de cuivre de Cerro Colorado au Chili.

Les ventes de Honda aux Etats-Unis bondissent de 16,9% sur un an en juin.

Northern Star nomme Suresh Vadnagra directeur général et président.

Les principales publications du jour: Fast Retailing.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.