En ce qui concerne Nexans, la banque sino-britannique rappelle que le groupe a affiché une solide croissance organique de ses ventes dans la moyenne tension au cours d'un trimestre structurellement faible en raison de la saisonnalité.
Les analystes continuent de voir des opportunités "dans la stratégie rigoureuse de croissance des marges" ainsi qu'un potentiel de hausse si l'entreprise parvient à tirer parti de la solidité de son bilan pour une croissance synergiques et si la différenciation produit s'avère efficace.
En outre, HSBC estime que les risques liés aux retards et à la sécurisation des revenus autour du projet Great Sea Interconnector (GSI) sont bien intégrés par les investisseurs. En parallèle, la banque a relevé ses estimations de ventes de 3 à 6% pour la période 2026-2028, tandis que l'Ebitda ajusté progresse de 4 à 9% sur la même période, afin de prendre en compte l'acquisition de Republic Wire.
La recommandation est maintenue à l'achat sur l'action Nexans, et la cible de cours a été relevée de 140 à 180 euros, soit un potentiel de hausse de 14,7%.
Pour Prysmian, HSBC évoque des résultats du premier trimestre solides mais sans éclat et pense que le cycle d'expansion de la fibre positionne la division Digital Solutions du groupe comme le principal moteur de surprises sur les bénéfices au cours des 12 à 24 prochains mois.
L'avis des analystes repose sur un double moteur de croissance pour la fibre, à la fois pour le dimensionnement interne et externe des centres de données. De plus, les pénuries de fibre outre-Atlantique devraient exercer une pression à la hausse sur la marge de Digital Solutions en 2026-2027.
Les analystes révèlent également que l'Italien est moins dépendant des importations de cuivre et d'aluminium que ses concurrents aux Etats-Unis. Autre point positif, le carnet de commandes de 17 milliards d'euros dans la haute tension offre une large visibilité sur la croissance du chiffre d'affaires et des marges, ce qui crédibilise davantage les objectifs 2028 de l'entreprise.
L'avis est à l'achat sur le titre Prysmian, avec un objectif de cours relevé de 115 à 170 euros.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.