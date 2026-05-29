Le groupe immobilier Covivio dévoile "030BLN", un projet de tour de 130 mètres de hauteur à Berlin, implantée en plein coeur d'Alexanderplatz, "appelée à devenir un nouveau repère urbain de la capitale allemande". Sa livraison est attendue pour le 2e semestre 2027.
Totalisant 60 000 m² de surface sur 33 étages, l'édifice accueillera des commerces, des espaces de restauration, des bureaux et près de 300 appartements opérés avec une offre de services étendue, "incarnant ainsi une vision intégrée et vivante de la ville de demain".
"Le projet se distingue par une façade contemporaine affirmée, associée à une esthétique intérieure brute qui dialogue avec l'héritage architectural socialiste berlinois des années 1960, dans une approche qui fait écho à la diversité urbaine de Berlin", explique Covivio.
"Le nom du projet en est lui-même le reflet : "030", indicatif téléphonique historique de la capitale, ancre le projet dans son territoire, tandis que "BLN", abréviation internationale de Berlin, lui confère une dimension résolument ouverte sur le monde", poursuit le groupe.
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,7 MdsEUR de patrimoine, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.
Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.