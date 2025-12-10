Covivio indique avoir reçu, à l'occasion du SIMI 2025, le prix "Habitat et Logement" pour l'îlot 2 de son programme Noème, à Bordeaux Lac, projet visant la transformation d'un ancien site tertiaire en un nouveau quartier urbain résidentiel.
La foncière a entrepris depuis 2020 la transformation du site de l'ancien siège régional d'IBM, situé sur les berges du lac de Bordeaux, en un nouveau quartier résidentiel de plus de 46 500 m² et 700 logements divisés en 6 îlots, baptisé Noème.
Le 1er îlot du projet, composé de 11 bâtiments et totalisant 199 logements, a été inauguré en décembre 2024, et le 2e, livré en juin 2025, compte 102 logements locatifs intermédiaires et sociaux réparties sur 4 bâtiments ouverts sur le lac.
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,1 MdsEUR de patrimoine, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.
Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.