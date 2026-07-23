Covivio émet pour 500 MEUR d'obligations vertes

Covivio indique avoir procédé avec succès au placement de 500 MEUR d'obligations vertes (EU Green Bond), à échéance juillet 2033, une émission sursouscrite près de trois fois, "traduisant la confiance renouvelée des investisseurs obligataires dans la qualité de crédit du groupe".

Le spread de l'émission ressort à un niveau attractif de 105 points de base à sept ans et le coupon investisseur s'élève à 4,1%. Grâce à la couverture de taux du groupe, le coût effectif annuel moyen pour Covivio s'élève à 2,8%.



Cette nouvelle émission, la seconde sous le format European Green Bond, conforte le statut de pionnier de Covivio sur le marché des obligations vertes au sein du secteur immobilier et contribue à renforcer la solidité de son bilan.



Elle permet de porter la maturité moyenne de la dette à 4,9 ans, contre 4,6 ans à fin juin 2026, de renforcer à nouveau la liquidité du groupe (2 MdsEUR), de maintenir la diversification de ses sources de financement et de confirmer un coût moyen de la dette attractif, attendu inférieur à 2,5% jusqu'à fin 2029.



Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris devraient intervenir le 29 juillet.