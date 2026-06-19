Lancé en France en 2021 par le cabinet de conseil et d'audit Deloitte, le programme "Best Managed Companies", créé il y a plus de 30 ans au Canada, est aujourd'hui présent dans plus de 46 pays et rassemble plus de 1 300 entreprises, rappelle la société foncière.

Il récompense les entreprises qui se distinguent par la qualité de leur gestion et par leurs performances, à l'issue d'un processus d'évaluation fondé sur quatre critères principaux : la stratégie, les ressources et l'innovation, la culture et l'engagement, ainsi que la gouvernance et les aspects financiers.