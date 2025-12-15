Covivio réemploie du mobilier avec l'aide de SmartBack

Covivio annonce qu'un partenariat avec la start-up SmartBack a permis d'assurer le réemploi de l'ancien mobilier de l'hôtel Holiday Inn Le Touquet, évitant le rejet de 88 tonnes équivalent CO2 et favorisant un impact social positif.



Pour ce chantier, SmartBack a proposé une solution de valorisation pour plus de 2500 objets (soit 38 tonnes de meubles) dont le mobilier et la literie des 88 chambres, les équipements des espaces communs et des extérieurs, et les équipements techniques de l'hôtel.



Un tiers du mobilier a été vendu, générant des recettes ensuite reversées au profit de l'association Les Hôtels Solidaires (partenaire de la Fondation Covivio), et le reste a été donné à des associations locales, pour soutenir le réemploi solidaire et l'insertion professionnelle.