Covivio s'associe avec Blue Owl pour détenir des sites de Thales
Covivio indique avoir signé avec des fonds gérés par Blue Owl Capital, gérant d'actifs alternatifs américain, un accord afin de constituer une joint-venture visant à racheter les sites de Thales, actuellement détenus par Covivio à Vélizy-Meudon.
Depuis 2002, la foncière accompagne Thales à Vélizy, avec 3 sites loués pour 12 ans en moyenne et représentant, sur plus de 126 000 m², la plus grande implantation du groupe de défense dans le monde avec près de 6000 collaborateurs.
L'opération avec les fonds gérés par Blue Owl, devant être réalisée au cours du 1er semestre 2026, consiste en la création d'une joint-venture détenue à 51% par Covivio et 49% par Blue Owl, qui a vocation à détenir ces 3 sites.
L'opération valorise l'intégralité de ces sites à 503 millions d'euros. Pour Covivio, la transaction représente l'équivalent de 138 MEUR PdG (part du groupe) de vente, en prime par rapport à la valeur de fin 2024.
"Elle ouvre également un nouveau chapitre pour continuer à accompagner l'expansion de grands partenaires locataires tout en participant au rééquilibrage du patrimoine en faveur des hôtels", ajoute la foncière.
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,1 MdsEUR de patrimoine, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.
Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.