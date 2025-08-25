Après avoir modernisé son image de marque et délaissé son ancien logo pour un style plus minimaliste, la chaîne américaine de restaurants traditionnels a été prise pour cible sur les réseaux sociaux.

Go woke go broke ? D'aucuns ont été prompts à associer le rebranding de la chaîne fondée dans le Tennessee à la chute du cours de son titre en bourse. Sauf que la critique semble ici un peu hâtive.

En réalité, à l'instar de l'ensemble du secteur de la restauration, Cracker Barrel est depuis la pandémie une victime directe de l'inflation. En témoigne l'augmentation préoccupante de ses coûts d'exploitation, notamment de ses coûts salariaux.

Face à cela, l'addition n'est pas extensible à l'infini – car la clientèle reste très sensible à son montant dans un secteur brutalement compétitif – tandis que le potentiel d'expansion de l'enseigne demeure limité.

Plutôt qu’une expansion, c’est même à une cannibalisation - une ‘rationalisation’ - que s’est livrée Cracker Barrel pendant la pandémie, en fermant des emplacements et en rachetant ses propres titres avec le produit de ces opérations.

Le résultat est une sévère compression des marges, du profit d'exploitation et des cash flows. L'an dernier, la chaîne distribuait d'ailleurs à ses actionnaires un dividende largement financé par une hausse de l'endettement.

Voici un développement qui, forcément, n'a pas plu au marché. Toute la question est de savoir si les comptes pourront être rétablis à la moyenne pré-pandémie – époque à laquelle les marges étaient satisfaisantes, et le cash flow couvrait confortablement le dividende.

Pour un groupe qui s'est toujours échangé à une moyenne entre dix et douze fois son profit d'exploitation avant investissements, ou EBITDA, ce gain de productivité se traduirait immédiatement par une hausse de sa capitalisation boursière.