Le marché du travail américain a enregistré une hausse de 64 000 emplois en novembre, selon les chiffres publiés par le Bureau of Labor Statistics, avec plusieurs semaines de retard dues à la fermeture du gouvernement fédéral. Ce résultat dépasse les prévisions des analystes, qui anticipaient 45 000 créations de postes pour le mois. Dans le même temps, le taux de chômage est monté à 4,6%, une augmentation plus marquée qu’attendu par les économistes.

Le rapport comprend également une révision significative pour octobre, mois durant lequel l'économie américaine a perdu 105 000 emplois. Cette baisse, anticipée après le bond de 108 000 postes en septembre, est en grande partie imputable à une réduction importante de l’emploi dans le secteur public. Les effectifs gouvernementaux ont diminué de 162 000 en octobre, conséquence de licenciements différés finalement appliqués.

Le BLS a souligné que les perturbations causées par la fermeture de l’administration auront des répercussions sur la fiabilité des données issues de son enquête auprès des ménages, notamment sur le calcul du taux de chômage. Ces difficultés ont également conduit à l’annulation du rapport d’octobre sur l’emploi et du rapport mensuel sur l’indice des prix à la consommation.