Le Conseil d'administration de Crédit Agricole a élu Eric Vial en qualité de Président.

Il succède à Dominique Lefebvre et prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

Eric Vial a été élu Président de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) et de la SAS Rue La Boétie le 4 décembre 2025.

Il est Président du Crédit Agricole des Savoie depuis 2018. Membre du Bureau de la FNCA depuis 2022 et Vice-président depuis 2024, il est administrateur de Crédit Agricole S.A. depuis 2022.

Il est également administrateur de Crédit Agricole Indosuez Wealth Management et Président de CFM Indosuez Wealth Management.