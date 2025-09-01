Indosuez Wealth Management, la branche de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité suisse a finalisé l'acquisition de la Banque Thaler. Elle détient désormais 100 % du capital.
L'acquisition a reçu l'approbation des autorités réglementaires compétentes. Elle permet de renforcer sa position sur le marché suisse, où la banque est présente depuis 1876. La fusion juridique des deux entités devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2025.
Les clients de la Banque Thaler bénéficieront d'une gamme élargie de produits et d'expertises, du réseau international, ainsi que de capacités dans le conseil et la structuration patrimoniale, le financement, le financement d'entreprises, la gestion de fonds et la gestion d'actifs.
Jacques Prost, Directeur Général d'Indosuez Wealth Management, a déclaré : ' Avec la Banque Thaler, nous renforçons notre position sur un marché clé et réaffirmons notre rôle d'acteur majeur de la gestion de fortune en Europe'.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,2%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- banque de détail (28,5%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (27,6%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,7%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2024, Crédit Agricole S.A. gère 868,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 548,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,4%), Italie (19,9%), Union européenne (14,7%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (6,1%), Japon (1%), Asie et Océanie (3,2%), Afrique et Moyen-Orient (1,2%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,2%).