Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit : - banque de financement, d'investissement et de marché (31,2%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ; - banque de détail (28,5%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ; - gestion d'actifs, assurance et banque privée (27,6%) ; - prestations de services financiers spécialisés (12,7%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français). A fin 2024, Crédit Agricole S.A. gère 868,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 548,1 MdsEUR d'encours de crédits. La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,4%), Italie (19,9%), Union européenne (14,7%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (6,1%), Japon (1%), Asie et Océanie (3,2%), Afrique et Moyen-Orient (1,2%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,2%).