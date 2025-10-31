Crédit Agricole SA indique avoir achevé son programme de rachat d'actions démarré le 1er octobre : au 30 octobre, 22 886 191 actions ont été achetées via un prestataire de services d'investissement indépendant, pour un montant global de 374 414 014 euros.
Comme annoncé précédemment, cette opération vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2025 réservée aux salariés, et les actions achetées dans le cadre de ce programme de rachat d'actions seront annulées par le groupe bancaire.
L'impact de cette opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA est de -9 points de base, et -6 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole. L'exécution du contrat de liquidité existant avec Kepler Cheuvreux, temporairement suspendue, reprendra.
Crédit Agricole achève un programme de rachat d'actions
31/10/2025
