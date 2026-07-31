Crédit Agricole augmente de plus de 11% son RBE au 2e trimestre
Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe en hausse de 1,4% à 2,05 MdsEUR au titre du 2e trimestre 2026, avec un coût du risque en hausse de 5,6% à 466 MEUR, mais un résultat brut d'exploitation (RBE) en progression de 11,4% à 3,49 MdsEUR.
Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer de 1,6 point à 52,6%, ses charges d'exploitation ayant augmenté moins rapidement (+4,6% à 3,87 MdsEUR) que son produit net bancaire, en progression de 7,7% à 7,36 MdsEUR, tiré par l'ensemble des métiers.
Crédit Agricole met notamment en avant une activité de banque de financement et d'investissement portée par la très bonne performance des activités de marché actions et des services aux institutionnels, bénéficiant du contexte de volatilité des marchés.
"Le Crédit Agricole publie des résultats élevés ce trimestre, avec une activité très dynamique dans l'ensemble des métiers et des banques de proximité. Ils illustrent la solidité et la pertinence de son modèle diversifié de banque universelle", commente Eric Vial, président du conseil d'administration.
"Avec 500 MEUR investis sur trois ans et la création de Crédit Agricole Artificial Intelligence, le groupe fait le choix d'opérer un déploiement industriel de l'IA, en gardant le contrôle des technologies et en favorisant l'usage de solutions européennes", souligne de son côté le directeur général Olivier Gavalda.
Revendiquant un retour sur fonds propres tangibles de 14,3% et un ratio de solvabilité Common Equity Tier 1 (CET1) élevé à 11,3% à fin juin, Crédit Agricole prévoit la distribution d'un dividende intérimaire de 0,57 EUR par action en numéraire, qui sera versé le 15 octobre.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,3%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (28,2%) ;
- banque de détail (28,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,4%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2025, Crédit Agricole S.A. gère 894,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 559,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,7%), Italie (19,9%), Union européenne (15%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (5,3%), Japon (1,1%), Asie et Océanie (3,4%), Afrique et Moyen-Orient (1%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,3%).
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.