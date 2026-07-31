Crédit Agricole augmente de plus de 11% son RBE au 2e trimestre

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe en hausse de 1,4% à 2,05 MdsEUR au titre du 2e trimestre 2026, avec un coût du risque en hausse de 5,6% à 466 MEUR, mais un résultat brut d'exploitation (RBE) en progression de 11,4% à 3,49 MdsEUR.

Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer de 1,6 point à 52,6%, ses charges d'exploitation ayant augmenté moins rapidement (+4,6% à 3,87 MdsEUR) que son produit net bancaire, en progression de 7,7% à 7,36 MdsEUR, tiré par l'ensemble des métiers.



Crédit Agricole met notamment en avant une activité de banque de financement et d'investissement portée par la très bonne performance des activités de marché actions et des services aux institutionnels, bénéficiant du contexte de volatilité des marchés.



"Le Crédit Agricole publie des résultats élevés ce trimestre, avec une activité très dynamique dans l'ensemble des métiers et des banques de proximité. Ils illustrent la solidité et la pertinence de son modèle diversifié de banque universelle", commente Eric Vial, président du conseil d'administration.



"Avec 500 MEUR investis sur trois ans et la création de Crédit Agricole Artificial Intelligence, le groupe fait le choix d'opérer un déploiement industriel de l'IA, en gardant le contrôle des technologies et en favorisant l'usage de solutions européennes", souligne de son côté le directeur général Olivier Gavalda.



Revendiquant un retour sur fonds propres tangibles de 14,3% et un ratio de solvabilité Common Equity Tier 1 (CET1) élevé à 11,3% à fin juin, Crédit Agricole prévoit la distribution d'un dividende intérimaire de 0,57 EUR par action en numéraire, qui sera versé le 15 octobre.