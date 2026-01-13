Crédit Agricole autorisé par la BCE à franchir les 20% de Banco BPM

Crédit Agricole indique que la Banque centrale européenne (BCE) lui a notifié son autorisation pour le franchissement du seuil de 20% du capital de Banco BPM, lui permettant ainsi de renforcer légèrement sa participation dans le groupe italien.

Rappelant disposer d'une position additionnelle sous forme de produits dérivés portant sur 0,3% du capital de Banco BPM, la banque française a l'intention d'exercer son droit à la livraison en physique des actions Banco BPM sous-jacentes à cette position.



Par conséquent, elle détiendra 20,1% du capital de Banco BPM. Elle n'a toutefois pas l'intention d'acquérir ou d'exercer le contrôle sur ce groupe italien et maintiendra sa participation sous le seuil d'offre publique obligatoire.



La participation de Crédit Agricole au capital de Banco BPM est consolidée par mise en équivalence sous le régime de l'influence notable au 4e trimestre 2025. L'impact comptable de première consolidation de Banco BPM représente environ -600 MEUR.



L'impact en résultat de la participation au capital de Banco BPM sur l'ensemble de l'année 2025, tenant compte des réévaluations de juste valeur par résultat et des dividendes perçus, est globalement positif d'environ 200 MEUR.