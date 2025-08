Crédit Agricole : CACEIS investit dans la fintech Kriptown

Publié le 04/08/2025 à 13:28

CACEIS, filiale de Crédit Agricole spécialisée dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, annonce sa prise d'une participation minoritaire dans Kriptown, fintech française spécialisée dans la tokenisation d'actifs.



Cet investissement intervient alors que Lise (Lightning Stock Exchange), filiale de Kriptown, s'apprête à lancer la première bourse européenne dédiée aux PME et ETI pour la négociation des instruments financiers tokenisés.



Cette infrastructure de marché réunira, dans un environnement unifié, les fonctions de système multilatéral de négociation et de dépositaire central de titres, en s'appuyant sur le règlement européen Régime Pilote DLT et la tokenisation des instruments financiers.



'L'investissement de CACEIS s'inscrit dans la continuité de sa stratégie à long terme concernant les actifs digitaux, entamée depuis plusieurs années, pour accompagner les transformations des modèles de place', affirme-t-elle.