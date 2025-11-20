Crédit Agricole CIB franchit le seuil des 5% du capital de BIC
Publié le 20/11/2025 à 16:48
Ce franchissement de seuil résulte de la conclusion concomitante d'accords et d'instruments financiers portant sur des actions BIC
|
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|47,25 EUR
|+0,32 %
|-0,63 %
|-25,94 %
