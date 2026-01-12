Crédit Agricole CIB va créer une nouvelle entité de conseil financier
Indosuez Wealth Management et Crédit Agricole CIB annoncent la création d'Indosuez Corporate Advisory en France, une nouvelle entité de conseil financier destinée aux dirigeants actionnaires de PME et d'ETI, les holdings familiales et les fonds de private equity.
Cette société est issue du rapprochement des équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors (Crédit Agricole CIB) et de Degroof Petercam Finance France (Indosuez Wealth Management). Elle est détenue à parts égales par Indosuez Wealth Management et Crédit Agricole CIB.
Corporate Advisory rassemble plus de 80 spécialistes dans les domaines du conseil en fusions-acquisitions (M&A), des activités de financement et de structuration, ainsi que de l'accompagnement sur les marchés de capitaux.
Indosuez Corporate Advisory propose un accompagnement aux dirigeants d'entreprises dans toutes leurs opérations stratégiques : reprise, cession, valorisation d'entreprises, fusion, conseil en financement, levée de capitaux sur les marchés (equity et dette), ingénierie boursière.
Cette nouvelle entité s'appuie sur les expertises sectorielles de Crédit Agricole CIB et d'Indosuez notamment en ingénierie patrimoniale, dans les domaines clés de l'économie : agroalimentaire, vins & spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier....
Jean-François Balaÿ, Directeur général de Crédit Agricole CIB, a déclaré : " Ce nouvel acteur reflète notre volonté d'allier réseau international et proximité locale pour offrir à nos clients des solutions sur-mesure avec un conseil de confiance, une qualité d'exécution reconnue et une expertise sectorielle de premier plan. "
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,2%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- banque de détail (28,5%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (27,6%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,7%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2024, Crédit Agricole S.A. gère 868,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 548,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,4%), Italie (19,9%), Union européenne (14,7%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (6,1%), Japon (1%), Asie et Océanie (3,2%), Afrique et Moyen-Orient (1,2%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,2%).