Crédit Agricole CIB va créer une nouvelle entité de conseil financier

Indosuez Wealth Management et Crédit Agricole CIB annoncent la création d'Indosuez Corporate Advisory en France, une nouvelle entité de conseil financier destinée aux dirigeants actionnaires de PME et d'ETI, les holdings familiales et les fonds de private equity.

Cette société est issue du rapprochement des équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors (Crédit Agricole CIB) et de Degroof Petercam Finance France (Indosuez Wealth Management). Elle est détenue à parts égales par Indosuez Wealth Management et Crédit Agricole CIB.



Corporate Advisory rassemble plus de 80 spécialistes dans les domaines du conseil en fusions-acquisitions (M&A), des activités de financement et de structuration, ainsi que de l'accompagnement sur les marchés de capitaux.



Indosuez Corporate Advisory propose un accompagnement aux dirigeants d'entreprises dans toutes leurs opérations stratégiques : reprise, cession, valorisation d'entreprises, fusion, conseil en financement, levée de capitaux sur les marchés (equity et dette), ingénierie boursière.



Cette nouvelle entité s'appuie sur les expertises sectorielles de Crédit Agricole CIB et d'Indosuez notamment en ingénierie patrimoniale, dans les domaines clés de l'économie : agroalimentaire, vins & spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier....



Jean-François Balaÿ, Directeur général de Crédit Agricole CIB, a déclaré : " Ce nouvel acteur reflète notre volonté d'allier réseau international et proximité locale pour offrir à nos clients des solutions sur-mesure avec un conseil de confiance, une qualité d'exécution reconnue et une expertise sectorielle de premier plan. "