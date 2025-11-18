Le groupe français, premier actionnaire de Banco BPM avec 20,1% du capital, a consolidé sa position avec l'aval du gouvernement italien afin de contrer les ambitions de rachat d'UniCredit. En parallèle, BPM reste un partenaire commercial clé de Crédit Agricole, notamment dans la distribution de produits financiers. Si une fusion entre les deux banques reste complexe à structurer, le groupe mutualiste travaille activement à son implantation italienne, en lien avec les autorités locales.
De son côté, le gouvernement de Giorgia Meloni mise encore sur une autre piste : un mariage entre MPS et Banco BPM. La récente intégration de Mediobanca au sein de MPS a certes dilué la participation publique, mais n’a pas mis fin à la volonté de Rome d'orchestrer une consolidation domestique. Le Trésor italien, qui détient encore 4,9% de MPS après avoir réduit sa part depuis le sauvetage de 2017, attend que la fusion avec Mediobanca soit digérée pour relancer les discussions avec BPM, son partenaire jugé "naturel".
Pour l’instant, le gouvernement italien ne peut s’opposer frontalement à un rapprochement entre BPM et Crédit Agricole, malgré sa préférence affichée pour une solution nationale. Il dispose néanmoins de ses "pouvoirs spéciaux" ("golden powers") pour encadrer les opérations impliquant des actifs stratégiques comme les banques. De son côté, le patron de MPS, Luigi Lovaglio, mise sur un nouveau cycle de consolidation dans les années à venir, tout en renforçant à court terme les liens avec Anima, la société de gestion détenue par BPM et rivale d'Amundi, filiale du… Crédit Agricole.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,2%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- banque de détail (28,5%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (27,6%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,7%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2024, Crédit Agricole S.A. gère 868,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 548,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,4%), Italie (19,9%), Union européenne (14,7%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (6,1%), Japon (1%), Asie et Océanie (3,2%), Afrique et Moyen-Orient (1,2%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,2%).