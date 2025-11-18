Alors que Rome temporise sur la cession de ses dernières parts dans Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), le Crédit Agricole s'impose comme un acteur stratégique dans le paysage bancaire italien.

Le groupe français, premier actionnaire de Banco BPM avec 20,1% du capital, a consolidé sa position avec l'aval du gouvernement italien afin de contrer les ambitions de rachat d'UniCredit. En parallèle, BPM reste un partenaire commercial clé de Crédit Agricole, notamment dans la distribution de produits financiers. Si une fusion entre les deux banques reste complexe à structurer, le groupe mutualiste travaille activement à son implantation italienne, en lien avec les autorités locales.

De son côté, le gouvernement de Giorgia Meloni mise encore sur une autre piste : un mariage entre MPS et Banco BPM. La récente intégration de Mediobanca au sein de MPS a certes dilué la participation publique, mais n’a pas mis fin à la volonté de Rome d'orchestrer une consolidation domestique. Le Trésor italien, qui détient encore 4,9% de MPS après avoir réduit sa part depuis le sauvetage de 2017, attend que la fusion avec Mediobanca soit digérée pour relancer les discussions avec BPM, son partenaire jugé "naturel".

Pour l’instant, le gouvernement italien ne peut s’opposer frontalement à un rapprochement entre BPM et Crédit Agricole, malgré sa préférence affichée pour une solution nationale. Il dispose néanmoins de ses "pouvoirs spéciaux" ("golden powers") pour encadrer les opérations impliquant des actifs stratégiques comme les banques. De son côté, le patron de MPS, Luigi Lovaglio, mise sur un nouveau cycle de consolidation dans les années à venir, tout en renforçant à court terme les liens avec Anima, la société de gestion détenue par BPM et rivale d'Amundi, filiale du… Crédit Agricole.

En Italie, un nombre record de banques cotées

L'Italie compte un grand nombre de banques cotées en bourse, malgré la consolidation qui a démarré voilà plusieurs années. Derrière les deux géants Intesa et UniCredit (100 milliards d'euros de capitalisation chacune), on retrouve plusieurs acteurs pesant de 13 à 37 MdsEUR : Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, Banco BPM, Mediobanca, Banca Mediolanum et FinecoBank. Derrière, dix établissements cotés capitalisent entre 1 et 7,5 MdsEUR, dont Banca Popolare di Sondrio, Banca Generali ou Credito Emiliano. En tout, l'Italie compte plus de 20 sociétés bancaires ou apparentées cotées. Par comparaison, la France compte trois grands établissements cotés (BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole), plus une douzaine de caisses régionales liées au Crédit Agricole.