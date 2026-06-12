Crédit Agricole et ING seraient intéressés par Belfius
Crédit Agricole prend 3% à 16,7 EUR à Paris et ING avance de 3% à 25,8 EUR à Amsterdam, alors que les deux groupes bancaires, ainsi que Rabobank, auraient manifesté leur intérêt pour prendre une participation dans la banque publique belge Belfius, d'après L'Écho.
Le quotidien belge explique que l'État belge envisagerait de céder 20% du capital de Belfius, qui détient la quatrième part de marché en Belgique (14%), derrière Fortis (20%), KBC (18%) et Euroclear Bank (16%), mais devant ING (11%).
"Une prise de participation d'ING dans Belfius serait stratégiquement judicieuse, le Benelux et l'Allemagne constituant le coeur de son activité de banque de détail en Europe continentale", réagit AlphaValue, soulignant qu'une telle opération permettrait à la banque néerlandaise de consolider sa position en Belgique, tout en lui offrant une option stratégique si l'État belge décidait de réduire davantage sa participation dans Belfius.
Concernant Crédit Agricole, le broker note qu'une prise de participation minoritaire dans Belfius pourrait lui permettre de reproduire le modèle italien, en nouant des partenariats en Belgique afin de tirer parti de son offre de bancassurance et de collecte d'actifs. Il rappelle que le groupe français détient déjà 6% du capital de Crelan (10% en incluant les participations des banques régionales), une banque mutualiste qui détient 3% de part de marché en Belgique.
"Nous considérons cette nouvelle comme positive pour ING et Crédit Agricole, car elle s'inscrit pleinement dans leurs objectifs stratégiques respectifs", conclut AlphaValue, alors qu'aucun des deux groupes n'a confirmé ces rumeurs.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,3%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (28,2%) ;
- banque de détail (28,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,4%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2025, Crédit Agricole S.A. gère 894,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 559,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,7%), Italie (19,9%), Union européenne (15%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (5,3%), Japon (1,1%), Asie et Océanie (3,4%), Afrique et Moyen-Orient (1%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.