Crédit Agricole finalise le rachat du Groupe Milleis
Crédit Agricole SA fait part de la finalisation, par ses filiales LCL et Crédit Agricole Assurances, de leur rachat conjoint du Groupe Milleis au fonds d'investissement AnaCap, un projet qui avait été annoncé le 24 juillet 2025.
L'acquisition par LCL de l'intégralité du groupe, composé de Milleis Banque et de ses filiales Milleis Vie, Cholet Dupont Oudart et Cholet Dupont Asset Management, a été immédiatement suivie de la cession par LCL de la compagnie d'assurance Milleis Vie à Crédit Agricole Assurances.
L'acquisition du Groupe Milleis, 3e banque privée indépendante en France, forte de 64 000 familles clientes et de 13 MdsEUR d'encours, a un impact limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA et s'inscrit dans son plan stratégique à moyen terme.
Renforcée par Milleis, dont les marques et le réseau seront conservés, la banque de détail LCL se donne les moyens d'atteindre 100 MdsEUR d'actifs sous gestion dans le métier de la banque privée, d'ici à 2030.
De son côté, Crédit Agricole Assurances renforce par cette opération le positionnement de sa filiale Spirica sur le segment haut de gamme et élargit ses canaux de distribution grâce à l'intégration de Milleis Vie.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,3%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (28,2%) ;
- banque de détail (28,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,4%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2025, Crédit Agricole S.A. gère 894,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 559,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,7%), Italie (19,9%), Union européenne (15%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (5,3%), Japon (1,1%), Asie et Océanie (3,4%), Afrique et Moyen-Orient (1%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.