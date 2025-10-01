Crédit Agricole SA, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, annonce le lancement d'un programme de rachat jusqu'à 22 886 191 actions, pour compenser l'effet dilutif de son augmentation de capital 2025 réservée aux salariés.
Le groupe bancaire a donné une instruction irrévocable à un prestataire de services d'investissement indépendant concernant l'achat d'actions par celui-ci, pendant la période commençant ce 1er octobre et se terminant au plus tard le 13 novembre.
Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. Le contrat de liquidité existant entre Crédit Agricole et Kepler Cheuvreux sera temporairement suspendu pendant l'exécution de ce programme de rachat d'actions.
