Crédit Agricole annonce son intention d'investir près de 500 MEUR sur trois ans, de 2026 à 2028, pour accélérer son déploiement de l'IA à l'échelle du groupe, ainsi que la création d'une "entreprise IA" dédiée, qui opérera les socles technologiques IA de l'ensemble de ses entités.
Cette structure permettra au groupe bancaire d'investir dans des solutions de pointe tout en limitant ses dépendances technologiques et en garantissant la performance durable de ses services. Elle favorisera également le développement de technologies européennes.
Elle déploiera des modèles adaptés à chaque cas d'usage - agents avancés de relation client, automatisation de processus, outils collaboratifs - et opérera la Data Marketplace annoncée dans le plan stratégique ACT 2028 pour fluidifier le partage de données intragroupe.
Parallèlement, Crédit Agricole souhaite embarquer ses collaborateurs dans cette transformation dans le cadre d'une démarche itérative et transparente baptisée "AI For All", en vue de "créer de la valeur en trouvant le juste équilibre entre humain et intelligence artificielle".
"Le déploiement industriel de l'IA constitue une opportunité de développement et de création de valeur pour toutes nos parties prenantes, notamment nos clients, qui bénéficieront d'une offre enrichie et plus personnalisée", affirme Raphaël Appert, premier vice-président de la FNCA et vice-président du conseil d'administration de Crédit Agricole SA.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,3%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (28,2%) ;
- banque de détail (28,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,4%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2025, Crédit Agricole S.A. gère 894,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 559,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,7%), Italie (19,9%), Union européenne (15%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (5,3%), Japon (1,1%), Asie et Océanie (3,4%), Afrique et Moyen-Orient (1%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.