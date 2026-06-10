Crédit Agricole mise sur le déploiement de l'IA

Crédit Agricole annonce son intention d'investir près de 500 MEUR sur trois ans, de 2026 à 2028, pour accélérer son déploiement de l'IA à l'échelle du groupe, ainsi que la création d'une "entreprise IA" dédiée, qui opérera les socles technologiques IA de l'ensemble de ses entités.

Cette structure permettra au groupe bancaire d'investir dans des solutions de pointe tout en limitant ses dépendances technologiques et en garantissant la performance durable de ses services. Elle favorisera également le développement de technologies européennes.



Elle déploiera des modèles adaptés à chaque cas d'usage - agents avancés de relation client, automatisation de processus, outils collaboratifs - et opérera la Data Marketplace annoncée dans le plan stratégique ACT 2028 pour fluidifier le partage de données intragroupe.



Parallèlement, Crédit Agricole souhaite embarquer ses collaborateurs dans cette transformation dans le cadre d'une démarche itérative et transparente baptisée "AI For All", en vue de "créer de la valeur en trouvant le juste équilibre entre humain et intelligence artificielle".



"Le déploiement industriel de l'IA constitue une opportunité de développement et de création de valeur pour toutes nos parties prenantes, notamment nos clients, qui bénéficieront d'une offre enrichie et plus personnalisée", affirme Raphaël Appert, premier vice-président de la FNCA et vice-président du conseil d'administration de Crédit Agricole SA.