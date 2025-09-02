Crédit Agricole fait part de la nomination par son conseil d'administration, à compter du 1er septembre, de Jean-Luc Thérond comme directeur général de CAWL, société issue d'un partenariat stratégique avec Worldline et visant à proposer aux commerçants des solutions de paiement.
Remplaçant Meriem Echcherfi qui devient directrice générale de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, Jean-Luc Thérond est membre du comité de direction de Crédit Agricole SA. Depuis juin 2019, il est directeur général adjoint de Crédit Agricole Payment Services, en charge du pôle développement.
Conçues pour répondre aux besoins spécifiques de tous les types de marchands, les offres CAWL sont progressivement distribuées en 2025 via les banques Crédit Agricole et LCL, et en direct avec des équipes commerciales dédiées et des canaux digitaux.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,2%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- banque de détail (28,5%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (27,6%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,7%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2024, Crédit Agricole S.A. gère 868,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 548,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,4%), Italie (19,9%), Union européenne (14,7%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (6,1%), Japon (1%), Asie et Océanie (3,2%), Afrique et Moyen-Orient (1,2%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,2%).