Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Crédit Agricole à 'Neutre', avec un objectif de cours relevé de 17,7 EUR à 18,3 EUR, soit un ajustement lié à l'évolution de la prime de risque du marché.
L'analyste estime que la banque devrait afficher une 'hausse modérée des revenus' au T3 2025 dans ses principaux métiers, avec un écart positif au consensus tiré par le Corporate Center.
Le bureau d'études met en avant une progression du résultat net, soutenue par des éléments non récurrents, dont un 'gain exceptionnel de 79 MEUR' lié au rachat de la participation de Santander dans CACEIS, ainsi que l'impact favorable de la revalorisation des titres Banco BPM.
La note indique par ailleurs un ratio CET1 attendu à '11,7%' fin septembre, au-dessus de l'objectif de groupe, ce qui conforte le maintien du conseil.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,2%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- banque de détail (28,5%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (27,6%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,7%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2024, Crédit Agricole S.A. gère 868,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 548,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,4%), Italie (19,9%), Union européenne (14,7%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (6,1%), Japon (1%), Asie et Océanie (3,2%), Afrique et Moyen-Orient (1,2%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,2%).