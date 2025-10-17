Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Crédit Agricole à 'Neutre', avec un objectif de cours relevé de 17,7 EUR à 18,3 EUR, soit un ajustement lié à l'évolution de la prime de risque du marché.

L'analyste estime que la banque devrait afficher une 'hausse modérée des revenus' au T3 2025 dans ses principaux métiers, avec un écart positif au consensus tiré par le Corporate Center.

Le bureau d'études met en avant une progression du résultat net, soutenue par des éléments non récurrents, dont un 'gain exceptionnel de 79 MEUR' lié au rachat de la participation de Santander dans CACEIS, ainsi que l'impact favorable de la revalorisation des titres Banco BPM.

La note indique par ailleurs un ratio CET1 attendu à '11,7%' fin septembre, au-dessus de l'objectif de groupe, ce qui conforte le maintien du conseil.