La justice française a accepté de transiger avec le Crédit Agricole, qui va payer 88,2 millions d'euros pour mettre fin à une enquête sur les montages fiscaux dits "CumCum", utilisés pour contourner l'imposition sur les dividendes.

L’accord, conclu par la filiale Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Cacib) avec le parquet national financier et soumis à validation du tribunal de Paris, porte sur des faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette affaire s’inscrit dans une série d’enquêtes visant plusieurs grandes banques françaises et étrangères soupçonnées d’avoir eu recours à ces pratiques. BNP Paribas, Société Générale, Natixis (BPCE) ou HSBC avaient été perquisitionnées durant l'enquête. En 2023, des rumeurs avaient déjà circulé concernant un projet de transaction entre Crédit Agricole et le fisc.

Gagnant-gagnant

Le mécanisme dit "CumCum" repose sur une faille fiscale d'une simplicité enfantine : lorsqu’une entreprise française verse un dividende, les actionnaires étrangers doivent s’acquitter d’un prélèvement à la source, en général de 15%, contrairement aux résidents français. Pour contourner cet impôt, ces investisseurs transfèrent temporairement leurs actions à une banque française, juste avant le versement, afin qu’elles apparaissent comme détenues par un résident non imposé. Les titres leur sont ensuite restitués, contre rémunération à l’établissement intermédiaire.

Ce système, pratiqué depuis des années par des fonds étrangers comme par des particuliers, s’appuie sur le prêt-emprunt de titres et bénéficie aux deux parties : l’actionnaire étranger évite l’impôt, la banque touche une commission. A grande échelle, il prive l’Etat de recettes fiscales considérables.