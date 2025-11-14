Crédit Agricole SA annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social, par voie d'annulation de 22 886 191 actions auto-détenues représentant environ 0,75% du capital social, opération réalisée le 13 novembre.
Ces actions ont été acquises entre le 1er et le 30 octobre derniers, dans le cadre d'un programme de rachat, visant à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2025 réservée aux salariés, pour un montant total de 374,4 millions d'euros.
Suite à l'annulation de ces actions, le capital social de Crédit Agricole est composé de 3 025 902 350 actions, dont 583 317 auto-détenues au 13 novembre dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.
