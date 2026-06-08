Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit : - banque de financement, d'investissement et de marché (31,3%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ; - gestion d'actifs, assurance et banque privée (28,2%) ; - banque de détail (28,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ; - prestations de services financiers spécialisés (12,4%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français). A fin 2025, Crédit Agricole S.A. gère 894,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 559,2 MdsEUR d'encours de crédits. La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,7%), Italie (19,9%), Union européenne (15%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (5,3%), Japon (1,1%), Asie et Océanie (3,4%), Afrique et Moyen-Orient (1%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,3%).