Le paysage bancaire italien a connu une nouvelle vague de consolidation, alimentée par des logiques financières, stratégiques et politiques. Après les acquisitions réussies de Mediobanca par Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) et de Banca Popolare di Sondrio par BPER Banca, tous les regards se tournent vers Banco BPM, longtemps courtisé par UniCredit sans succès. Dans ce contexte de recomposition rapide, la filiale italienne de Crédit Agricole s'impose désormais comme un partenaire crédible pour Banco BPM.

Scope Ratings rappelle que le groupe français, qui considère l’Italie comme son "second marché domestique", a récemment renforcé sa participation au capital de BPM de 9,2% à 19,8% et a demandé à la BCE l’autorisation de dépasser les 20% (ce qui serait déjà le cas, ndlr).

Un rapprochement entre Banco BPM et Crédit Agricole Italie donnerait naissance à un acteur de poids, avec plus de 300 milliards d’euros d’actifs et une part de marché en prêts comparable à celle de UniCredit.

Le modèle serait bien diversifié, combinant les forces de BPM dans le financement des entreprises avec le positionnement plus retail de Crédit Agricole. Leur présence commune dans les régions les plus riches du pays – Lombardie, Vénétie, Toscane, Sicile – offrirait un levier de réduction des coûts, même si les deux banques ont déjà réduit leur réseau physique de respectivement 38% et 30% depuis 2017.

Des synergies hors banque

Des synergies sont également possibles dans les activités d’assurance et de crédit à la consommation, où les deux groupes coopèrent déjà via des coentreprises contrôlées majoritairement par Crédit Agricole. Un scénario de fusion à l’amiable semble privilégié, ce qui limiterait les risques d’exécution. Mais l’opération n’est pas sans écueils, ajoute Scope Ratings. L’intégration des activités de gestion d’actifs et d’assurance-vie pourrait s’avérer délicate, BPM venant de racheter Anima et disposant de sa propre filiale, BPM Vita, alors que Crédit Agricole s’appuie sur les entités spécialisées de son groupe, comme Amundi.

L'opération permettrait de relancer le Crédit Agricole. Les banques françaises sont à la traîne de leurs homologues européennes ces dernières années

Au-delà des questions industrielles, le principal obstacle pourrait être politique. Une prise de contrôle partielle par un groupe étranger, puisque Crédit Agricole pourrait dépasser 40% du capital, risquerait de susciter des résistances, notamment à la lumière du précédent UniCredit-BPM. Scope anticipe un possible recours à la Golden Power de l’Etat italien pour encadrer certains volets sensibles de l’opération, notamment le crédit et l’investissement. La consolidation bancaire se poursuit donc, mais sous haute surveillance.

Une rencontre au sommet

Des représentants de la banque et du gouvernement transalpin auraient discuté des modalités d'un rapprochement, a appris Reuters de deux bonnes sources. La banque verte aurait assuré le gouvernement italien qu'elle serait prêt à fournir les garanties jugées nécessaires par Rome pour permettre un rapprochement. Parmi elles, figureraient des garanties de conditions de prêts favorables pour certains types d'acteurs, comme les PME, et des assurances concernant l'avenir d'Anima, dans la mesure où Crédit Agricole, avec Amundi, dispose déjà du leader européen du secteur.