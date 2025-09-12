Crédit Agricole a annoncé vendredi son intention de rembourser ses obligations sociales senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable émises en octobre 2022 pour un montant nominal total d'un milliard d'euros.
Pour rappel, la banque verte réserve exclusivement l'usage de ses obligations sociales au financement et au refinancement de prêts et d'investissements visant à avoir un impact social positif, comme le développement économique territorial (transports en commun, télécommunications et infrastructure de gestion de l'eau), la promotion socio-économique (logement social) et l'accès aux soins de santé (hôpitaux et maisons de retraite).
