Crédit Agricole annonce aujourd'hui le remboursement avec effet au 26 janvier 2026 de la totalité de ses obligations senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable émises le 26 janvier 2021 pour un montant de 1.500.000.000 USD.
À la date de remboursement, le montant du remboursement deviendra exigible et, à moins que le montant du remboursement ne soit abusivement retenu ou refusé, chaque obligation cessera de porter des intérêts à la date du remboursement.
Les porteurs d'obligations seront formellement notifiés de la mise en oeuvre du remboursement conformément aux termes et conditions.
Crédit Agricole va rembourser une obligation senior pour un montant de 1,5 Md$
Publié le 05/01/2026 à 10:25
