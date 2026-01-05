Crédit Agricole annonce aujourd'hui le remboursement avec effet au 26 janvier 2026 de la totalité de ses obligations senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable émises le 26 janvier 2021 pour un montant de 1.500.000.000 USD.

À la date de remboursement, le montant du remboursement deviendra exigible et, à moins que le montant du remboursement ne soit abusivement retenu ou refusé, chaque obligation cessera de porter des intérêts à la date du remboursement.

Les porteurs d'obligations seront formellement notifiés de la mise en oeuvre du remboursement conformément aux termes et conditions.