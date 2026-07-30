Jefferies note que la direction a réitéré ses prévisions d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2026 et estime que le consensus concernant l'EBITDA restera probablement relativement stable (à 8,31 milliards de dollars, il se situe au milieu de la fourchette de 8,1 à 8,5 milliards de dollars).
Les prévisions de BPA (bénéfice par action) restent inchangées, entre 5,6 et 6,05 dollars, malgré des prévisions de taux d'imposition plus élevées (26% contre 24% précédemment).
Jefferies souligne dans son étude que depuis le début de l'année, CRH a finalisé 17 transactions pour un montant de 1,4 milliard de dollars. La plus importante, Axius Water, n'était, selon l'analyste, pas incluse dans les prévisions pour l'exercice 2026. Le groupe prévoit la finalisation de l'acquisition d'Arcosa, d'une valeur de 8,5 milliards de dollars, au premier trimestre 2027.
Jefferies indique également que les prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 ont été légèrement revues à la baisse de 100 millions de dollars, pour s'établir entre 2,7 et 2,9 milliards de dollars sur la période.
Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 s'élève à 10,777 milliards de dollars, contre 10,719 milliards de dollars pour Jefferies, soit une croissance des ventes à périmètre comparable de 3,6% contre +2,6% pour Jefferies.
L'EBITDA ajusté, à 2 627 millions de dollars, est inférieur de 1,5% aux prévisions de Jefferies (2 668 millions de dollars), soit une baisse de 2,4% en raison des ventes de terrains selon l'analyste (52 millions de dollars contre une hypothèse de stabilité pour Jefferies, à 29 millions de dollars). Il reste toutefois supérieur au consensus (2 809 millions de dollars).
CRH plc figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de matériaux de construction, employant environ 79 800 personnes sur 3 816 sites opérationnels dans 28 pays. C'est la plus grande entreprise de matériaux de construction en Amérique du Nord, une entreprise de matériaux lourds leader en Europe et possède un certain nombre de positions en Asie et en Amérique du Sud. CRH plc produit et fournit une gamme de matériaux de construction intégrés, de produits et de solutions innovantes que l'on retrouve dans tout l'environnement bâti, des grands projets d'infrastructures publiques aux bâtiments commerciaux et aux structures résidentielles.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.