CRH confirme le retrait de sa cotation à la Bourse de Londres

CRH confirme aujourd'hui que la mise en bourse de ses actions ordinaires et de ses actions préférentielles à 7 % sur la liste officielle de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, ainsi que l'admission à la négociation de ces actions sur le marché principal des titres cotés à la Bourse de Londres, ont tous deux été annulés à compter d'aujourd'hui, 20 avril 2026, 08h00 (Londres).





Les actions ordinaires de CRH sont désormais exclusivement cotées à la Bourse de New York. La cotation principale de CRH est inscrite à la Bourse de New York (NYSE) depuis septembre 2023.





CRH, le principal fournisseur de matériaux de construction, avait annoncé le 13 mars 2026 son intention de retirer de la Bourse de Londres (LSE) ses actions ordinaires et 7 % d'actions préférentielles et, sous réserve de l'approbation des actionnaires, d'annuler les actions préférentielles de 5 % et 7 % de CRH.