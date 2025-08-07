CRH : entouré après des trimestriels solides

Publié le 07/08/2025 à 13:48 Zonebourse.com

CRH bondit de 8% à Londres, après la publication par le groupe de matériaux de construction d'un BPA en hausse de 3% à 1,94 dollar au titre de son deuxième trimestre 2025, ainsi que d'un EBITDA ajusté en croissance de 9% à 2,5 milliards.



Il a ainsi amélioré sa marge d'EBITDA ajusté de 0,7 point à 24,1% pour des revenus en progression de 6% à 10,2 milliards de dollars, 'soutenue par une demande sous-jacente favorable, des prix positifs et des contributions d'acquisitions'.



Le groupe irlandais resserre ses prévisions pour l'année 2025, tablant désormais sur un BPA de 5,49-5,72 dollars (et non plus de 5,34-5,80 dollars) et sur un EBITDA ajusté de 3,8-3,9 milliards (et non plus de 3,7-4,1 milliards).



CRH fait part en outre du lancement d'une nouvelle tranche trimestrielle de rachats d'actions pour 0,3 milliard de dollars, et d'un dividende trimestriel de 0,37 dollar par action, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente.