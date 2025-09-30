CRH entouré pour ses objectifs à d'ici à 2030

CRH bondit de plus de 6% à Londres, après la présentation par le fournisseur irlandais de matériaux de construction, de ses objectifs financiers pour les cinq prochaines années, à l'occasion de sa journée des investisseurs à New York.



Pour la période 2026-2030, il vise ainsi une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires entre 7 et 9%, une marge d'EBITDA ajusté entre 22 et 24% d'ici 2030, ainsi qu'une conversion annuelle moyenne des flux de trésorerie disponibles ajustés de plus de 100%.



CRH confirme en outre ses prévisions financières pour l'exercice 2025, y compris un EBITDA ajusté de 7,5 à 7,7 milliards de dollars.



'Avec une capacité financière de 40 MdsUSD au cours des cinq prochaines années, notre stratégie supérieure, rendue possible par notre envergure inégalée et notre portefeuille connecté, nous permet de saisir des occasions de croissance inégalées', affirme son CEO Jim Mintern.